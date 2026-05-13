Eurovision 2026: Έντονες αποδοκιμασίες και φέτος κατά τη διάρκεια εμφάνισης του Ισραήλ

Κατά τη διάρκεια της εμφάνισης του Noam Bettan, που εκπροσωπεί το Ισραήλ στον φετινό διαγωνισμό της Eurovision, ακούστηκαν έντονες αποδοκιμασίες από το κοινό, με συνθήματα υπέρ της Παλαιστίνης.

Σε βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, διακρίνεται επίσης η παρέμβαση των υπευθύνων της ασφάλειας, οι οποίοι απομακρύνουν έναν θεατή από την αρένα. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για το περιστατικό.

Οι αντιδράσεις σημειώθηκαν τη στιγμή που ο Ισραηλινός καλλιτέχνης ερμήνευσε το τραγούδι «Michelle», με μέρος του κοινού να τηρεί αρχικά στάση σιωπής και στη συνέχεια να αποδοκιμάζει, φωνάζοντας συνθήματα όπως: «Stop the genocide» και «Free Palestine».

Υπενθυμίζεται πως ως ένδειξη διαμαρτυρίας στη συμμετοχή του Ισραήλ στη Eurovision, ορισμένες χώρες δεν συμμετέχουν στον φετινό διαγωνισμό, μεταξύ των οποίων η Ισλανδία, η Ισπανία, η Ιρλανδία, η Σλοβενία και η Ολλανδία.

