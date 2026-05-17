Eurovision 2026: «Ελπίζω να σας έκανα υπερήφανους» - Επέστρεψε στην Ελλάδα ο Akylas

Ο Akylas επέστρεψε στην Ελλάδα, λίγες ώρες μετά τον μεγάλο τελικό της Eurovision 2026.

O Akylas κατέκτησε τη 10η θέση στον διαγωνισμό της Eurovision 2026 το βράδυ του Σαββάτου και λίγες ώρες αργότερα επέστρεψε στη χώρα.

Στο αεροδρόμιο τον περίμεναν συγγενείς, φίλοι και θαυμαστές, οι οποίοι τον υποδέχθηκαν με ελληνικές σημαίες και ένα θερμό χειροκρότημα.

Ο νεαρός καλλιτέχνης εμφανίστηκε ιδιαίτερα συγκινημένος από την αγάπη και τη στήριξη που δέχθηκε από το ελληνικό κοινό καθ’ όλη τη διάρκεια της συμμετοχής του στον μουσικό διαγωνισμό. Όπως δήλωσε, η εμπειρία της Eurovision ήταν πρωτόγνωρη για τον ίδιο και ευχαρίστησε τον κόσμο που, όπως είπε, έκανε πραγματικότητα το όνειρό του.

Παράλληλα, αποκάλυψε πως το βράδυ μετά τον τελικό ήταν συναισθηματικά δύσκολο, όμως ανέφερε πως είναι περήφανος για όσα πέτυχε μαζί με την ομάδα του, υπογραμμίζοντας ότι όλοι εργάστηκαν πολύ σκληρά για το τελικό αποτέλεσμα.

Eurovision 2026 - Akylas: «Η ομάδα μας δούλεψε πάρα πολύ σκληρά»

«Ήταν απίστευτο, ήταν μία πρωτόγνωρη εμπειρία για εμένα. Ευχαριστώ όλους εσάς που κάνατε το όνειρο μου πραγματικότητα. Αυτή τη στιγμή είμαι συναισθηματικά φορτισμένος. Η αλήθεια είναι ότι το βράδυ ήταν δύσκολο γιατί είχα πάθει ένα σύνδρομο εγκατάλειψης, γιατί ένιωσα ότι όλο αυτό που χτίστηκε τόσο καιρό, ξαφνικά θα φύγει», ανέφερε αρχικά ο Akylas.

«Η αγάπη του κόσμου όμως, ήταν τόσο μεγάλη και ήταν απίστευτο. Ελπίζω να σας έκανα υπερήφανους. Εγώ έδωσα ότι καλύτερο μπορούσα. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με αυτό που κάναμε», συνέχισε.

«Η ομάδα μας δούλεψε πάρα πολύ σκληρά. Είμαι πολύ χαρούμενος και ευγνώμων που είχα την ευκαιρία να συνεργαστώ με αυτούς τους υπέροχους ανθρώπους. Η μητέρα μου ήταν πολύ χαρούμενη, μου είπε ότι ήμουν φανταστικός. Μου έκανε και μια μεγάλη αγκαλιά. Μετά τα χθεσινά είμαστε κλονισμένοι όλοι», κατέληξε.