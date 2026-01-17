Eurovision 2026 - Ελλάδα: Παρουσιάστηκαν τα πρώτα 14 τραγούδια 

Παρουσιάστηκαν σήμερα τα πρώτα 14 τραγούδια των καλλιτεχνών που διεκδικούν τη νίκη στον ελληνικό τελικό της Eurovision 2026.
Ο Α’ Ημιτελικός για την επιλογή του τραγουδιού με το οποίο θα συμμετέχει η Ελλάδα στην Eurovision 2026 θα διεξαχθεί την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου.
Η σειρά εμφάνισης των τραγουδιών στον Α’ Ημιτελικό:
1. Alexandra Sieti – The Other Side | Sing for Greece 2026 – Α’ Ημιτελικός
2. THE Astrolabe – Drop It | Sing for Greece 2026 – Α’ Ημιτελικός
3. Desi G – Aphrodite | Sing for Greece 2026 – Α’ Ημιτελικός
4. Akylas – Ferto | Sing for Greece 2026 – Α’ Ημιτελικός
5. Evangelia – Paréa | Sing for Greece 2026 – Α’ Ημιτελικός
6. Παναγιώτης Τσακαλάκος – 2nd Chance | Sing for Greece 2026 – Α’ Ημιτελικός
7. Niya – Slipping Away | Sing for Greece 2026 – Α’ Ημιτελικός
8. Marseaux – Χάνομαι | Sing for Greece 2026 – Α’ Ημιτελικός
9. Rosanna Mailan – Άλμα | Sing for Greece 2026 – Α’ Ημιτελικός
10. Europa – STEFI | Sing for Greece 2026 – Α’ Ημιτελικός
11. Revery – The Songwriter | Sing for Greece 2026 – Α’ Ημιτελικός
12. Dinamiss – Chaos | Sing for Greece 2026 – Α’ Ημιτελικός
13. STYLIANOS – YOU & I | Sing for Greece 2026 – Α’ Ημιτελικός
14. Spheyiaa – Χίλια Κομμάτια | Sing for Greece 2026 – Α’ Ημιτελικός