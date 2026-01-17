TV & Media

Eurovision 2026 - Ελλάδα: Παρουσιάστηκαν τα πρώτα 14 τραγούδια 

Η σειρά εμφάνισης των τραγουδιών του Α' ημιτελικού για την επιλογή της ελληνικής αποστολής στη Eurovision 2026

Παρουσιάστηκαν τα πρώτα 14 τραγούδια του ελληνικού τελικού για τη Eurovision 2026

Παρουσιάστηκαν σήμερα τα πρώτα 14 τραγούδια των καλλιτεχνών που διεκδικούν τη νίκη στον ελληνικό τελικό της Eurovision 2026.

Ο Α’ Ημιτελικός για την επιλογή του τραγουδιού με το οποίο θα συμμετέχει η Ελλάδα στην Eurovision 2026 θα διεξαχθεί την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου.

Η σειρά εμφάνισης των τραγουδιών στον Α’ Ημιτελικό:

1. Alexandra Sieti – The Other Side | Sing for Greece 2026 – Α’ Ημιτελικός

2. THE Astrolabe – Drop It | Sing for Greece 2026 – Α’ Ημιτελικός

3. Desi G – Aphrodite | Sing for Greece 2026 – Α’ Ημιτελικός


4. Akylas – Ferto | Sing for Greece 2026 – Α’ Ημιτελικός

5. Evangelia – Paréa | Sing for Greece 2026 – Α’ Ημιτελικός


6. Παναγιώτης Τσακαλάκος – 2nd Chance | Sing for Greece 2026 – Α’ Ημιτελικός


7. Niya – Slipping Away | Sing for Greece 2026 – Α’ Ημιτελικός


8. Marseaux – Χάνομαι | Sing for Greece 2026 – Α’ Ημιτελικός


9. Rosanna Mailan – Άλμα | Sing for Greece 2026 – Α’ Ημιτελικός


10. Europa – STEFI | Sing for Greece 2026 – Α’ Ημιτελικός

11. Revery – The Songwriter | Sing for Greece 2026 – Α’ Ημιτελικός


12. Dinamiss – Chaos | Sing for Greece 2026 – Α’ Ημιτελικός


13. STYLIANOS – YOU & I | Sing for Greece 2026 – Α’ Ημιτελικός


14. Spheyiaa – Χίλια Κομμάτια | Sing for Greece 2026 – Α’ Ημιτελικός

