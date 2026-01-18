Eurovision 2026 - Ελλάδα: Παρουσιάστηκαν τα 14 τραγούδια του Β’ Ημιτελικού

Παρουσιάστηκαν τα 14 τραγούδια του Β’ Ημιτελικού για την επιλογή του τραγουδιού που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision 2026.

Τα 14 τραγούδια θα διαγωνιστούν στον Α’ Ημιτελικό, την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου και τα υπόλοιπα 14 τραγούδια θα διαγωνιστούν στον Β’ Ημιτελικό, την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου. Από κάθε Ημιτελικό, 7 τραγούδια θα προκριθούν στον Τελικό αποκλειστικά με την ψήφο του κοινού.

1. RIKKI - AGAPI - Β' Ημιτελικός

2. GARVIN - Back in the game - Β' Ημιτελικός

3. Mikay - Labyrinth - Β' Ημιτελικός

4. Μαρίκα - Daughters of the Sun (A, E, I, O, U) - Β' Ημιτελικός

5. D3lta - Mad About it - Β' Ημιτελικός

6. ZAF - ASTEIO - Β' Ημιτελικός

7. ΚΙΑΝΝΑ - No More Drama - Β' Ημιτελικός

8. Stella Kay - You Are The Fire - Β' Ημιτελικός

9. TIANORA - Anatello - Β' Ημιτελικός

10. Victoria Anastasia - Whatcha Doin To Me - Β' Ημιτελικός

11. BASILICA - Set Everything On Fire - Β' Ημιτελικός

12. good job Nicky - Dark Side of the Moon - Β' Ημιτελικός

13. KOZA MOSTRA - Bulletproof - Β' Ημιτελικός

14. leroybroughtflowers - SABOTAGE! - Β' Ημιτελικός

Eurovision 2026 - Ελλάδα: Πώς θα γίνει η επιλογή του τραγουδιού

Στον τελικό, την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου, το νικητήριο τραγούδι θα αναδειχθεί από την ψήφο του κοινού και των δύο κριτικών επιτροπών (μία διεθνής και μία ελληνική), χαρίζοντας στον ερμηνευτή/τρια το εισιτήριο για τη Βιέννη, όπου θα διεξαχθεί ο 70ός Διαγωνισμός Τραγουδιού της Eurovision.

Τις τρεις βραδιές του show «Sing for Greece – Εθνικός Τελικός 2026» θα παρουσιάσουν ο Γιώργος Καπουτζίδης, η Μπέττυ Μαγγίρα και η Κατερίνα Βρανά, ενώ την καλλιτεχνική διεύθυνση και τη σκηνοθεσία έχει αναλάβει ο Φωκάς Ευαγγελινός.

Τα τρία shows θα μεταδοθούν απευθείας από την ΕΡΤ1, καθώς και από το ERTFLIX με υπηρεσίες προσβασιμότητας.

