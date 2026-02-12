Eurovision 2026: «Είχα αιμάτωμα» - Το ατύχημα της Marseaux πριν εμφανιστεί στον A’ Ημιτελικό

Ατύχημα είχε κατά τη διάρκεια της σημερινής πρόβας, πριν τον Α΄ Ημιτελικό της ΕΡΤ για τη Eurovision 2026, η Marseaux.

Η Marseaux εμφανίστηκε στον Α' Ημιτελικό για τη Eurovision και ερμήνευσε το τραγούδι «Χάνομαι», το οποίο εξαρχής βρίσκονταν ανάμεσα στα φαβορί για αυτή τη χρονιά.

Μετά το τέλος του διαγωνιστικού μέρους, ο Γιώργος Καπουτζίδης και η Κατερίνα Βρανά πήγαν δίπλα στους συμμετέχοντες οι οποίοι μίλησαν για την εμπειρία τους στη σκηνή.

Tότε η Marseaux, αποκάλυψε το ατύχημα που είχε στην τελική πρόβα.

«Έχω μία πολύ σοβαρή ερώτηση, κρύβουν κάτι αυτές οι αφέλειες; Πες μου ακριβώς, τι έγινε και πώς έγινε», ανέφερε αρχικά ο Γιώργος Καπουτζίδης.

Τότε η Marseaux απάντησε: «Στην πρόβα που είχαμε πριν το live πήγα στην τουαλέτα και από το άγχος μου κοπανάω το κεφάλι μου πάνω στον νεροχύτη και έχω κάνει ένα καρούμπαλο είχα και αιμάτωμα. Ψάχναμε βούτυρα, πάγους».

Φωτ. NDP

