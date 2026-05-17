Eurovision 2026: «Εγκαταλείφθηκε» στο Green Room ο Βρετανός – Η συγκινητική κίνηση των Δανών

Μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή, εκτυλίχθηκε στο Green Room της Eurovision 2026 τη βραδιά του τελικού.

Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας των κριτικών επιτροπών της Eurovision 2026, ο Βρετανός εκπρόσωπος εθεάθη να κάθεται μόνος του στον καναπέ στο Green Room χωρίς παρέα.

Ωστόσο, η ομάδα της Δανίας που καθόταν κοντά του δεν έμεινε αδιάφορη, καθώς ένας άνδρας από την αποστολή της χώρας διακρίνεται σε βίντεο να τον πλησιάζει και να τον καλεί στον δικό τους καναπέ.

Η κίνηση αυτή προκάλεσε θετικά σχόλια και συγκίνηση, καθώς πολλοί τη θεώρησαν μια αυθόρμητη πράξη αλληλεγγύης και σεβασμού μεταξύ καλλιτεχνών διαφορετικών χωρών.

Πέρα από το τηλεοπτικό θέαμα και τον ανταγωνισμό του διαγωνισμού, η συγκεκριμένη στιγμή ήρθε να υπενθυμίσει το βασικό μήνυμα της Eurovision.

Ότι η μουσική, λειτουργεί ως κοινή γλώσσα που ενώνει ανθρώπους.