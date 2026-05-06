Eurovision 2026: Δημοσιεύθηκε βίντεο 30 δευτερολέπτων από την πρόβα του Ακύλα

Δημοσιεύθηκε βίντεο 30 δευτερολέπτων από την πρόβα του Ακύλα, λίγο πριν από τον Α’ Ημιτελικό της Eurovision 2026, όπου θα τραγουδήσει το «Ferto», διεκδικώντας το εισιτήριο για τον τελικό.

Το κλιπ δίνει μια «γεύση» από την εμφάνιση του Ακύλα στη σκηνή της Βιέννης.

Συγκεκριμένα, στο απόσπασμα των 30 δευτερολέπτων αποκαλύπτεται η εικόνα του σκηνικού σύμπαντος του «Ferto», όπως παρουσιάζεται στη σκηνή του Stadthalle στη Βιέννη, μέσα από έναν συνδυασμό visuals και ρεαλιστικών props, που δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στη διαδρομή του Akyla, ακολουθώντας την αισθητική video game.

Το βίντεο αποτελεί την πρώτη τηλεοπτική εικόνα της ελληνικής συμμετοχής και ανοίγει την αντίστροφη μέτρηση για τη live παρουσίαση του «Ferto» στη φετινή διοργάνωση, στην 4η θέση του Α’ Ημιτελικού της Eurovision 2026, στις 12 Μαΐου.