Eurovision 2026: «Δεν το πιστεύω αυτό που συμβαίνει» - Ξέσπασε σε δάκρυα ο Akylas

Η Ελλάδα μπήκε για τα καλά στον παλμό της Eurovision 2026, με τον εθνικό τελικό να αναδεικνύει τα τραγούδια που διεκδικούν την εκπροσώπηση της χώρας στον μεγάλο μουσικό διαγωνισμό.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία επιλογής της συμμετοχής που θα εκπροσωπήσει τη χώρα στη Eurovision 2026, μέσω του εθνικού τελικού Sing for Greece, όπου 28 τραγούδια προκρίθηκαν και θα διαγωνιστούν σε δύο ημιτελικούς τον Φεβρουάριο.

Από αυτά θα προκύψει ο μεγάλος νικητής, που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision 2026 στη Βιέννη.

Το Σαββατοκύριακο, παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά ολοκληρωμένα τα 28 τραγούδια που συμμετέχουν στον εθνικό τελικό για την Eurovision 2026 και ένα από τα κομμάτια που έχει προσελκύσει έντονο ενδιαφέρον είναι το «Ferto» του Akyla.

Το τραγούδι έχει ήδη ξεχωρίσει στα social media, με το κοινό να το χαρακτηρίζει «διαμαντάκι» και να το τοποθετεί ψηλά μεταξύ των υποψήφιων, ενώ έχει και σημαντικό αριθμό προβολών στο YouTube ανάμεσα στις 14 συμμετοχές του πρώτου ημιτελικού.

Με λίγα λόγια, η ανταπόκριση γύρω από τον Akyla και το «Ferto» δείχνει ότι αποτελεί ένα από τα πιο υποσχόμενα φαβορί του εθνικού τελικού.

Όπως φαίνεται, ο ίδιος δεν είχε φανταστεί την απήχηση που θα είχε το κομμάτι του και την Κυριακή δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram μία φωτογραφία όπου διακρίνεται φανερά συγκινημένος.

Φωτ. Akylas / Instagram

«Δεν το πιστεύω αυτό που συμβαίνει» έγραψε χαρακτηριστικά στη φωτογραφία, την ώρα που το κομμάτι αγγίζει μέσα σε λίγες ώρες τις 300.000 προβολές στο Youtube.