Eurovision 2026 - Dara: «Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους ένιωσαν το “Bangaranga”»

Η Dara παραχώρησε τις πρώτες της δηλώσεις, μετά τη νίκη της στη Eurovision 2026.

Η εκπρόσωπος της Βουλγαρίας, λίγες ώρες μετά τη μεγάλη νίκη, μίλησε για την εμπειρία της, τη διαδρομή μέχρι την κορυφή και τα συναισθήματά της αμέσως μετά τον τελικό της Eurovision 2026.

Aποκάλυψε ότι σημαντικό ρόλο στην απόφασή της να συμμετάσχει στον διαγωνισμό είχε ο σύζυγός της, ενώ αναφέρθηκε και στη συνεργασία της με τον μουσικοσυνθέτη Δημήτρη Κοντόπουλο, την οποία χαρακτήρισε ιδιαίτερα ξεχωριστή και δημιουργική.

Η ίδια δεν έκρυψε ότι δυσκολεύεται ακόμη να συνειδητοποιήσει τη νίκη της, τονίζοντας πως η στιγμή αυτή μοιάζει «απίστευτη» και γεμάτη έντονα συναισθήματα. Παράλληλα, ευχαρίστησε το κοινό που στήριξε το τραγούδι της και μίλησε για τη μουσική ως παγκόσμια γλώσσα που ενώνει τους ανθρώπους.





Eurovision 2026 - Dara: «Δεν ξέρω καν τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή»

«Δεν ξέρω τι κάνουμε αυτή τη στιγμή, αλλά είναι καταπληκτικό. Σας ευχαριστώ πολύ για την υποστήριξη. Αυτό που ζω είναι απίστευτο, δεν ξέρω καν τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους ένιωσαν το “Bangaranga” και ένιωσαν συνδεδεμένοι με τη δύναμη», ανέφερε αρχικά η Dara.

«Πιστεύω ακράδαντα ότι η δύναμη έχει ένα όνομα και είναι ο Θεός, και είναι το σύμπαν, και είναι η γλώσσα που όλοι μιλάμε, η οποία είναι η μουσική. Η μουσική είναι αγάπη και μας βοηθά να κάνουμε την πραγματικότητά μας τόσο πολύχρωμη και καλαίσθητη. Η γνωριμία μου με τον Δημήτρη (σ.σ. Κοντόπουλο) ήταν μια τόσο σουρεαλιστική στιγμή για μένα», συνέχισε.

«Ξέρετε, όταν ακούς πραγματικά όργανα να παίζονται σε ένα δωμάτιο, είναι τόσο διαφορετικό. Μπορείς να νιώσεις τη δόνηση του οργάνου με όλο σου το σώμα. Και ο Δημήτρης παίζει πολύ πιάνο για μένα και μου αρέσει τόσο πολύ. Αμέσως μετά τη νίκη μου στη Eurovision, ήμουν πρώτα με τους συνεργάτες μου», συμπλήρωσε.

«Το πρώτο πράγμα που έκανα ήταν να είμαι μαζί τους. Και είχα αυτόν τον χρόνο να τον περάσω στην ασφαλή ζώνη της δημιουργίας μουσικής, κάτι που αγαπώ περισσότερο στον κόσμο, να βρίσκομαι στο στούντιο. Νιώθω ότι είναι μία παιδική χαρά για μένα», κατέληξε.