Eurovision 2026: Backstage στιγμιότυπα από τη δεύτερη πρόβα του Akyla

Λίγα εικοσιτετράωρα πριν τον Α’ ημιτελικό της Eurovision 2026, η ελληνική συμμετοχή συνεχίζει να ανεβάζει ρυθμούς και να παραμένει σταθερά στις πρώτες θέσεις των στοιχημάτων.

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την εμφάνιση του Akyla και του «Ferto» στη σκηνή της Eurovision 2026, με την ελληνική αποστολή να βρίσκεται ήδη σε πλήρη προετοιμασία ενόψει της μεγάλης βραδιάς στις 12 Μαΐου.

Μετά το βίντεο των 30 δευτερολέπτων από τη δεύτερη πρόβα του Akyla, κυκλοφόρησαν και backstage στιγμιότυπα από τη διαδικασία.

Η ελληνική συμμετοχή φέτος φέρει τη δημιουργική υπογραφή του Φωκά Ευαγγελινού, με ένα show που χαρακτηρίζεται από έντονη ενέργεια, δυνατά visuals και ιδιαίτερη αισθητική.

Η Ελλάδα θα διαγωνιστεί στον Α’ ημιτελικό της Eurovision, με τον Akyla να είναι 4ος στη σειρά εμφάνισης.

Το «Ferto» θα ζωντανέψει στη σκηνή μέσα από ένα σκηνικό που θυμίζει video game, με εντυπωσιακά γραφικά και ρεαλιστικά στοιχεία που ενισχύουν τη δραματουργία του τραγουδιού.