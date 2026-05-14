Eurovision 2026 - Β' Ημιτελικός: Η Ουκρανία συγκίνησε υπό τους ήχους της παραδοσιακής bandura στη σκηνή

Η Ουκρανία απόψε στη σκηνή του Β’ Ημιτελικού της Eurovision 2026, παρουσίασε μία από τις πιο ιδιαίτερες αλλά και συμβολικές εμφανίσεις της βραδιάς.

Η χώρα επέστρεψε δυναμικά στη Eurovision 2026 με το συγκρότημα Leléka, σε μία σκηνική πρόταση που συνδύαζε σύγχρονη παραγωγή με έντονα παραδοσιακά στοιχεία, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα που ξεχώρισε αμέσως.

Το μεγάλο highlight της εμφάνισης, ήταν η ιστορική στιγμή όπου για πρώτη φορά στη σκηνή της Eurovision ακούστηκε το παραδοσιακό ουκρανικό μουσικό όργανο bandura.

Ο ήχος του έδωσε στο τραγούδι έναν μοναδικό, αυθεντικό χαρακτήρα, παντρεύοντας την πολιτισμική κληρονομιά της χώρας με τη σύγχρονη αισθητική του διαγωνισμού.

Eurovision 2026: Η σειρά εμφάνισης των χωρών στον Β’ Ημιτελικό

Βουλγαρία – Dara – «Bangaranga» Αζερμπαϊτζάν – Jiva – «Just Go» Ρουμανία – Alexandra Căpitănescu – «Choke Me» Λουξεμβούργο – Eva Marija – «Mother Nature» Τσεχία – Daniel Zizka – «Crossroads» Αρμενία – Simón – «Paloma Rumba» Ελβετία – Veronica Fusaro – «Alice» Κύπρος – Antigoni – «Jalla» Λετονία – Atvara – «Ēnā» Δανία – Søren Torpegaard Lund – «Før vi går hjem» Αυστραλία – Delta Goodrem – «Eclipse» Ουκρανία – Leléka – «Ridnym» Αλβανία – Alis – «Nân» Μάλτα – Aidan – «Bella» Νορβηγία – Jonas Lovv – «Ya Ya Ya»

Eurovision 2026: Οι χώρες που πέρασαν στον τελικό από τον Α' Ημιτελικό