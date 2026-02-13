Eurovision 2026 - Β' Ημιτελικός: Η εμφάνιση του ZAF στη σκηνή τραγουδώντας το «ASTEIO»

Στη σκηνή του «Sing for Greece» ανέβηκε απόψε ο ZAF, στον Β' Ημιτελικό της ΕΡΤ, για τη Eurovision 2026.

Ο ZAF, μ' ένα αμιγώς λευκό σύνολο, ερμήνευσε με μεγάλη επιτυχία το κομμάτι του «ASTEIO», διεκδικώντας μία θέση στον Εθνικό Τελικό της ΕΡΤ για τη Eurovision 2026 που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή.

Ο νεαρός καλλιτέχνης έδωσε έμφαση στην ερμηνεία και τη φωνή του, με το κοινό να τον καταχειροκροτεί.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στα στοιχήματα και στις ψηφοφορίες των fans, ο ZAF δεν είναι το πρώτο φαβορί, αλλά έχει μεγάλες πιθανότητες να περάσει στον Εθνικό Τελικό.

Eurovision 2026: Τα τραγούδια, τα φαβορί και οι guests εμφανίσεις του Β' ημιτελικού

Special guests του αποψινού ημιτελικού είναι η Τάμτα, που θα εμφανιστεί μαζί με την Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ, καθώς και η εκπρόσωπος της Κύπρου στη Eurovision 2026, Antigoni.

Τα τραγούδια και οι ερμηνευτές που διαγωνίζονται απόψε είναι:

«AGAPI», RIKKI «Back in the game», GARVIN «Labyrinth», Mikay «Daughters of the Sun (A, E, I, O, U)», Μαρίκα «Mad About it», D3lta «ASTEIO», ZAF «No More Drama», ΚΙΑΝΝΑ «You Are The Fire», Stella Kay «Anatello», TIANORA «Whatcha Doin To Me», Victoria Anastasia «Set Everything On Fire», BASILICA «Dark Side of the Moon», good job Nicky «Bulletproof», KOZA MOSTRA «SABOTAGE!», leroybroughtflowers

Eurovision 2026 - Α’ Ημιτελικός: Ποιοι πέρασαν στον Εθνικό Τελικό

Από τους διαγωνιζόμενους του Α΄ Ημιτελικού, στον τελικό προκρίθηκαν οι:

«Άλμα», Rossana Mailan

«Europa», STEFI

«Paréa», Evangelia

«Χάνομαι», Marseaux

«Ferto», Akylas

«The Other Side», Alexandra Sieti

«YOU & I», STYLIANOS

Υπενθυμίζεται ότι λίγο πριν το τέλος της βραδιάς του Α' Ημιτελικού, πραγματοποιήθηκε η κλήρωση που ανέδειξε τη σειρά με την οποία θα εμφανιστούν οι επτά καλλιτέχνες στη σκηνή την Κυριακή. Αναλυτικότερα, οι θέσεις που θα εμφανιστούν οι επτά υποψήφιοι είναι:



1. «YOU & I», STYLIANOS

5. «Χάνομαι», Marseaux

8. «Europa», STEFI

9. «Άλμα», Rosanna Mailan

10. «Paréa», Evangelia

12. «Ferto», Akylas

14. «The Other Side», Alexandra Sieti