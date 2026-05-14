Eurovision 2026 - Β' Ημιτελικός: Δυναμική επιστροφή και εκρηκτική εμφάνιση για τη Βουλγαρία

Η Βουλγαρία επέστρεψε απόψε στη σκηνή της Eurovision 2026, μετά την τελευταία της συμμετοχή το 2022, πραγματοποιώντας μία δυναμική εμφάνιση στον Β’ Ημιτελικό.

Η Dara άνοιξε την αυλαία του Β' Ημιτελικού της Eurovision 2026 και ερμήνευσε το «Bangaranga» με έντονη σκηνική ενέργεια, μοντέρνα αισθητική και ανεβασμένο ρυθμό, καταφέρνοντας να ξεσηκώσει το κοινό μέσα στην αρένα και να κερδίσει το θερμό χειροκρότημα των eurofans.

Με μία άκρως σύγχρονη παραγωγή, εντυπωσιακά visuals και δυναμική σκηνική παρουσία, η εκπρόσωπος της Βουλγαρίας έδειξε πως η χώρα επέστρεψε αποφασισμένη να διεκδικήσει ξανά μία θέση στον μεγάλο τελικό.

Συγκεκριμένα, το «Bangaranga» ξεχώρισε για τον εκρηκτικό χαρακτήρα του και διεκδικεί ανοιχτά την πολυπόθητη πρόκριση στον τελικό του Σαββάτου.

Eurovision 2026: Η σειρά εμφάνισης των χωρών στον Β’ Ημιτελικό

Βουλγαρία – Dara – «Bangaranga» Αζερμπαϊτζάν – Jiva – «Just Go» Ρουμανία – Alexandra Căpitănescu – «Choke Me» Λουξεμβούργο – Eva Marija – «Mother Nature» Τσεχία – Daniel Zizka – «Crossroads» Αρμενία – Simón – «Paloma Rumba» Ελβετία – Veronica Fusaro – «Alice» Κύπρος – Antigoni – «Jalla» Λετονία – Atvara – «Ēnā» Δανία – Søren Torpegaard Lund – «Før vi går hjem» Αυστραλία – Delta Goodrem – «Eclipse» Ουκρανία – Leléka – «Ridnym» Αλβανία – Alis – «Nân» Μάλτα – Aidan – «Bella» Νορβηγία – Jonas Lovv – «Ya Ya Ya»

