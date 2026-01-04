Eurovision 2026: Αυτοί είναι οι 28 υποψήφιοι που διεκδικούν μία θέση στον ελληνικό τελικό

Σε εξέλιξη η παρουσίαση των 28 καλλιτεχνών που διεκδικούν μία θέση για τον ελληνικό τελικό που θα αναδείξει τον/την καλλιτέχνη που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη φετινή Eurovision.

Η πρώτη επίσημη παρουσίαση των 28 υποψηφίων πραγματοποιείται μέσα από την ειδική τηλεοπτική εκπομπή «Sing for Greece – Ελληνικός Τελικός 2026 – Οι φιναλίστ», η οποία μεταδίδεται από την ΕΡΤ1.

Κατά τη διάρκεια της εκπομπής, το κοινό έχει την ευκαιρία να γνωρίσει τους καλλιτέχνες και τα τραγούδια που προκρίθηκαν και θα συμμετάσχουν στους δύο ημιτελικούς του ελληνικού τελικού, καθώς και να παρακολουθήσει το παρασκήνιο κάθε συμμετοχής.

Την παρουσίαση αναλαμβάνουν η Μπέττυ Μαγγίρα, η Κέλλυ Βρανάκη και ο Θάνος Παπαχάμος, οι οποίοι μέσα από συνεντεύξεις, backstage στιγμές και μουσικές ενότητες συστήνουν τους διαγωνιζόμενους στο τηλεοπτικό κοινό.

Στο πλαίσιο της τρίωρης μετάδοσης (19:00 - 22:00) προβάλλονται αποσπάσματα και από τα 28 τραγούδια, προσφέροντας μια πρώτη εικόνα για τις μουσικές τάσεις και το ύφος των φετινών προτάσεων.

Τα τραγούδια των 28 υποψηφίων: