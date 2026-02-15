Eurovision 2026: Απόψε ο Εθνικός Τελικός - Η σειρά εμφάνισης των τραγουδιών, τα φαβορί και πώς ψηφίζετε

Η αγωνία για τον φετινό διαγωνισμό της Eurovision 2026 κορυφώνεται σήμερα, με τον Εθνικό Τελικό του Sing for Greece.

Απόψε θα πραγματοποιηθεί ο Εθνικός Τελικός της ΕΡΤ για τη Eurovision 2026, όπου οι 14 υποψήφιοι θα ανέβουν στη σκηνή του Sing for Greece, διεκδικώντας τη νίκη, προκειμένου να εκπροσωπήσουν τη χώρα στον φετινό διαγωνισμό στη Βιέννη.

Λίγες ώρες πριν τον Εθνικό Τελικό, τα στοιχήματα και οι συζητήσεις γύρω από τα μεγάλα ονόματα της βραδιάς έχουν ήδη ξεκινήσει και φαίνεται ότι ορισμένες συμμετοχές ξεχωρίζουν στην κούρσα για το πολυπόθητο εισιτήριο της Βιέννης.

Με βάση τις αποδόσεις, ο Akylas με το Ferto, θεωρείται το μεγάλο φαβορί για τη νίκη στον Eθνικό Tελικό, καθώς από την αρχή ήταν ο πιο πολυσυζητημένος υποψήφιος.

Παράλληλα, ο Good Job Nicky αποτελεί επίσης μία από τις πιο αναγνωρίσιμες και πολυσυζητημένες παρουσίες του φετινού διαγωνισμού. Με ισχυρή απήχηση στο νεανικό κοινό αλλά και στήριξη από τους eurofans, έχει καταφέρει να χτίσει σταθερό momentum από την πρώτη στιγμή, τοποθετώντας τη συμμετοχή του ανάμεσα στα βασικά φαβορί για το εισιτήριο της Eurovision.

Από την άλλη, η Marseaux με το «Χάνομαι» εκπροσωπεί τη σύγχρονη, urban pop πλευρά του διαγωνισμού. Με φρέσκια αισθητική, έντονη σκηνική ταυτότητα και μια ερμηνεία που ισορροπεί ανάμεσα στην ευαισθησία και τη δυναμική παρουσία, έχει κερδίσει το ενδιαφέρον τόσο για το τραγούδι της όσο και για το συνολικό performance που παρουσιάζει στη σκηνή.

Eurovision 2026: Η σειρά εμφάνισης των τραγουδιών και πώς ψηφίζετε

Η σειρά εμφάνισης των 14 υποψηφίων απόψε θα είναι:

«YOU & I», STYLIANOS «Mad About it», D3lta «Labyrinth», Mikay «Daughters of the Sun (A, E, I, O, U)», Μαρίκα «Χάνομαι», Marseaux «Dark Side of the Moon», good job Nicky «Bulletproof», KOZA MOSTRA «Europa», STEFI «Άλμα», Rosanna Mailan «Paréa», Evangelia «ASTEIO», ZAF «Ferto», Akylas «SABOTAGE!», leroybroughtflowers «The Other Side», Alexandra Sieti

Αυτή τη χρονιά, ο τρόπος ανάδειξης του νικητή διαφοροποιείται, δίνοντας ιδιαίτερο βάρος στη φωνή του κοινού. Συγκεκριμένα, το 50% του τελικού αποτελέσματος θα καθοριστεί από την τηλεψηφοφορία, με τους θεατές να έχουν τον πρώτο λόγο στην επιλογή του τραγουδιού και του καλλιτέχνη που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision.

Το υπόλοιπο 50% θα προκύψει από δύο επιτροπές: κατά 25% από ελληνική κριτική επιτροπή και κατά 25% από διεθνή επιτροπή. Στη δεύτερη θα συμμετέχουν εκπρόσωποι από τη Γαλλία, τη Γερμανία, τη Γεωργία, τη Μολδαβία και τη Σερβία, προσδίδοντας μια πιο ευρωπαϊκή οπτική στη συνολική αξιολόγηση.

Τέλος, το κοινό θα μπορεί να ψηφίσει είτε μέσω της αποστολής μηνυμάτων (SMS) από κινητά τηλέφωνα με ελληνικούς αριθμούς. Eίτε online, εντός κι εκτός Ελλάδας, μέσω της ειδικής πλατφόρμας voting στο site https://sfg.vote.

Αξίζει να σημειωθεί ότι για πρώτη φορά δίνεται η δυνατότητα online ψηφοφορίας. Eπιτρέποντας και στους Έλληνες του εξωτερικού να συμμετέχουν στην ανάδειξη του τραγουδιού που θα μας εκπροσωπήσει στη Eurovision.

Για τη συμμετοχή στην ψηφοφορία μέσω SMS, από κινητό στέλνετε SMS στο 54222, με τον κωδικό του τραγουδιού-καλλιτέχνη που αντιστοιχεί στην επιλογή σας. Ακόμα μπορείτε να στείλετε έως και 10 SMS στο 54222 από κάθε αριθμό κινητού τηλεφώνου.