Eurovision 2026: Αποκαλύφθηκε η σκηνή του διαγωνισμού

Ο αυστριακός ραδιοτηλεοπτικός φορέας ORF έδωσε στο κοινό μια μικρή «γεύση» από τη σκηνή της Eurovision 2026.

Σε AI κλιπ που δημοσιεύθηκε στο YouTube, παρουσιάζονται το σκηνικό και ο φωτισμός που ετοιμάζει η διοργάνωση για το stage του 70ού Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision. Στον φωτισμό κυριαρχούν το θερμό κίτρινο και το μπλε, ενώ αυτό που έλκει την προσοχή είναι ένα είδος άνισου ημικυκλίου που περιβάλλει τη σκηνή.

Η EBU έδωσε στη δημοσιότητα το μεσημέρι της Δευτέρας τη λίστα με τις χώρες που θα συμμετάσχουν στον μουσικό διαγωνισμό της Eurovision 2026. Η ανακοίνωση έρχεται σε μια περίοδο έντονων αντιδράσεων γύρω από τη φετινή διοργάνωση, κυρίως λόγω της συμμετοχής του Ισραήλ.

Χώρες όπως η Ισλανδία, η Ισπανία, η Ιρλανδία, η Σλοβενία και η Ολλανδία έχουν εκφράσει δημόσια την αντίθεσή τους και έχουν ασκήσει κριτική στη στάση της EBU, ενώ δεν έχουν λείψει και οι συμβολικές κινήσεις διαμαρτυρίας από καλλιτέχνες, με πιο χαρακτηριστική αυτή του Nemo.

Οι 35 χώρες που τελικά θα συμμετάσχουν στη Eurovision: Αλβανία, Αρμενία, Αυστραλία, Αυστρία, Αζερμπαϊτζάν, Βέλγιο, Βουλγαρία, Κροατία, Κύπρος, Τσεχία, Δανία, Εσθονία, Φινλανδία, Γαλλία, Γεωργία, Γερμανία, Ελλάδα, Ισραήλ, Ιταλία, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Μολδαβία, Μαυροβούνιο, Νορβηγία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Άγιος Μαρίνος, Σερβία, Σουηδία, Ελβετία, Ουκρανία, Ηνωμένο Βασίλειο.