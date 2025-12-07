Eurovision 2026: Αντιμέτωπη με πιθανές περικοπές στον προϋπολογισμό της

Η Eurovision αντιμετωπίζει πιέσεις στον προϋπολογισμό της μετά την αποχώρηση της Ισπανίας, της Ολλανδίας, της Ιρλανδίας και της Σλοβενίας, οι οποίες ανακοίνωσαν ότι θα αποσυρθούν από τον επερχόμενο μουσικό διαγωνισμό σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη συμμετοχή του Ισραήλ.

Η αποχώρηση της Ισπανίας —μιας από τις «big five» χώρες που στηρίζουν τον διαγωνισμό— και δύο από τις πλουσιότερες χώρες της Ευρώπης, δημιουργεί την προοπτική μειωμένων χορηγιών και τηλεθέασης για το υπερθέαμα που προσελκύει εκατομμύρια θεατές παγκοσμίως.

Η Αυστρία θα φιλοξενήσει τον διαγωνισμό τον Μάιο

Η Αυστρία θα φιλοξενήσει την επόμενη διοργάνωση τον Μάιο, και ο εθνικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας ORF δήλωσε ότι η απώλεια των τεσσάρων χωρών θα γίνει αισθητή — αλλά δεν θα εμποδίσει μια επιτυχημένη διοργάνωση.

«Συνολικά, φυσικά και θα αποτελούσε οικονομικό βάρος αν δεν συμμετείχαν αρκετές χώρες, αλλά το είχαμε ήδη λάβει υπόψη μας», δήλωσε ο επικεφαλής του ORF, Ρόλαντ Βάισμαν.

Μέλη της EBU, της Ένωσης Ευρωπαϊκών Ραδιοτηλεοπτικών Φορέων που διοργανώνει τον διαγωνισμό, αντιστάθηκαν την Πέμπτη στις εκκλήσεις των επικριτών για ψηφοφορία σχετικά με τη συμμετοχή του Ισραήλ, εγκρίνοντας αντί γι’ αυτό νέους κανόνες που αποσκοπούν στο να αποθαρρύνουν κυβερνήσεις από το να επηρεάζουν τον διαγωνισμό.

«Δεν υπάρχουν νικητές εδώ, είτε το Ισραήλ είναι μέσα είτε έξω· όλο αυτό το κλίμα μοιάζει πλέον κάπως τοξικό», είπε ο ειδικός της Eurovision Πολ Τζόρνταν, ο οποίος σημείωσε ότι οι αποχωρήσεις θα επηρεάσουν τον προϋπολογισμό και την τηλεθέαση.

Η Ισραηλινή νικήτρια της Eurovision το 1998, Dana International, χαρακτήρισε το μποϊκοτάζ προσβλητικό. «Δεν τιμωρείς μια ολόκληρη χώρα επειδή διαφωνείς πολιτικά με την κυβέρνησή της», είπε.

Ο Ιρλανδός νικητής του 1994, Πολ Χάρινγκτον, είπε ότι είναι δύσκολο για τον διαγωνισμό να αποφύγει την πολιτική και τα παγκόσμια γεγονότα. «Είναι δύσκολο, αν και θα ήταν υπέροχο να μπορούσαμε να έχουμε αυτή τη μικρή στιγμή κάθε χρόνο όπου ξεχνάμε τα πάντα», είπε στο Reuters από το Δουβλίνο.

Πώς χρηματοδοτείται ο διαγωνισμός

Ο διαγωνισμός χρηματοδοτείται κυρίως από συνεισφορές ραδιοτηλεοπτικών φορέων, των διοργανωτών, καθώς και από χορηγίες και έσοδα της διοργάνωσης, σύμφωνα με τον ιστότοπο της Eurovision. Δεν δημοσιοποιεί λεπτομέρειες για το πόσα πληρώνει κάθε χώρα.

Οι συνεισφορές των περίπου 40 συμμετεχόντων ραδιοτηλεοπτικών φορέων κατανέμονται με βάση την αρχή ότι οι ισχυρότεροι «ώμοι» σηκώνουν το μεγαλύτερο βάρος. Περιλαμβάνουν επίσης εισφορά του ραδιοτηλεοπτικού φορέα της διοργανώτριας χώρας, αξίας μεταξύ 10 και 20 εκατομμυρίων ευρώ.

Η πόλη φιλοξενίας επίσης συνεισφέρει, ενώ τα έσοδα ενισχύονται από χορηγίες, πωλήσεις εισιτηρίων, τηλεψηφοφορία και εμπορεύματα.

Περίπου 5,8 εκατομμύρια τηλεθεατές στην Ισπανία παρακολούθησαν τη Eurovision 2025, ανέφερε ο ισπανικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας RTVE. Στην Ολλανδία, ο μέσος όρος θεατών ήταν 3,4 εκατομμύρια, σύμφωνα με τον ολλανδικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα AvroTros. Και οι δύο αρνήθηκαν να δώσουν λεπτομέρειες για τις οικονομικές τους συνεισφορές.

Η ιρλανδική RTE δήλωσε ότι είχε πληρώσει ετήσια συνεισφορά στην EBU ύψους 100.270 ευρώ για να συμμετάσχει στον διαγωνισμό του 2025.

Ο διευθυντής του διαγωνισμού, Μάρτιν Γκριν, δήλωσε ότι η Eurovision είναι οικονομικά ασφαλής και ότι τυχόν απώλειες κοινoύ θα μπορούσαν να αντισταθμιστούν από την επιστροφή της Βουλγαρίας, της Ρουμανίας και της Μολδαβίας την επόμενη χρονιά.

Ωστόσο, ο συνολικός πληθυσμός των τεσσάρων χωρών που αποχωρούν είναι πάνω από δυόμισι φορές μεγαλύτερος από αυτόν των τριών που επιστρέφουν. Και η συνολική οικονομική τους παραγωγή είναι πολλαπλάσια.

Με πληροφορίες από Reuters