Eurovision 2026 - Antigoni: «Η Κύπρος έχει ήδη κερδίσει»

Η Antigoni δήλωσε πως αισθάνεται ότι «έκανε την Κύπρο υπερήφανη», αμέσως μετά την εμφάνισή της στον Β’ Ημιτελικό της Eurovision 2026.

Η Antigoni κατάφερε να ξεσηκώσει το κοινό και να μετατρέψει την εμφάνισή της σε πραγματικό highlight. Με το «Jalla» ξεχώρισε από την πρώτη στιγμή στον Β’ Ημιτελικό της Eurovision 2026, χαρίζοντας στην αρένα μία από τις πιο εκρηκτικές και ανεβαστικές στιγμές της βραδιάς.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, εξέφρασε μεταξύ άλλων την ικανοποίησή της για την παρουσία της στη σκηνή.

Μάλιστα όπως είπε, θεωρεί ότι «η Κύπρος έχει ήδη κερδίσει», λόγω της θετικής υποδοχής που είχε η συμμετοχή της, ενώ ανέφερε πως δεν θα άλλαζε κάτι για την εμφάνιση του τελικού, καθώς θέλει απλώς να ζήσει τη στιγμή και να το απολαύσει στο έπακρο.

Eurovision 2026: «Θέλω μόνο να το ζήσω και να περάσω τέλεια»

«Έκανα την Κύπρο να είναι υπερήφανη», ανέφερε αρχικά η Antigoni, ενώ παράλληλα δήλωσε πως αισθάνεται ότι «η Κύπρος έχει ήδη κερδίσει».

Μιλώντας για το “Jalla”, τόνισε μεταξύ άλλων πως «δεν μπορούσες να το ακούσεις χωρίς να χορέψεις».

«Περάσαμε πολύ καλά και τώρα θα το ζήσουμε. Ελπίζω στην Κύπρο να είναι υπερήφανοι. Θέλω μόνο να το ζήσω και να περάσω τέλεια», κατέληξε.