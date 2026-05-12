Eurovision 2026: Αλλαγή τελευταίας στιγμής λίγο πριν ξεκινήσει ο Α’ Ημιτελικός

Λίγα λεπτά πριν από την έναρξη του Α’ Ημιτελικού της Eurovision 2026, προέκυψε αλλαγή της τελευταίας στιγμής στη ροή του διαγωνισμού.

Λίγο πριν την έναρξη του Α’ Ημιτελικού της Eurovision 2026 συγκεκριμένα, ο Γιώργος Καπουτζίδης αποκάλυψε μέσα από την εκπομπή «Eurovision Night» ότι άλλαξε η σειρά εμφάνισης της Ιταλίας και της Γερμανίας, δύο χωρών που ανήκουν στις λεγόμενες «Big 5».

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, η αλλαγή έγινε για τεχνικούς λόγους και αποφασίστηκε λίγο πριν από τη ζωντανή μετάδοση, με αποτέλεσμα η ελληνική ομάδα σχολιασμού να τεθεί άμεσα σε ετοιμότητα.

Όπως εξήγησε ο ίδιος, μόνο οι χώρες των «Big 5» είχαν τη δυνατότητα να αλλάξουν θέση στη ροή χωρίς να επηρεαστεί το υπόλοιπο πρόγραμμα των διαγωνιζομένων και η εξέλιξη του ημιτελικού.

Eurovision 2026: «Μας ήρθε μία αλλαγή στη ροή και είμαστε λίγο σε ετοιμότητα»

«Ήταν κάτι, το οποίο μας ήρθε ξαφνικό. Μας ήρθε μία αλλαγή στη ροή. Και είμαστε λίγο σε ετοιμότητα. Σε σειρά εμφάνισης, έχει να κάνει με τεχνητό θέμα, γιατί σε εκείνα τα δύο σημεία είχε βγει εκτάκτως ο παρουσιαστής. Είναι τα δύο σημεία όπου μπαίνουν εμβόλιμες οι “Big 5”», ανέφερε αρχικά ο Γιώργος Καπουτζίδης.

«Οπότε και η Ιταλία και η Γερμανία αλλάξαν σειρά εμφάνισης. Είναι οι μόνες που μπορούν να αλλάξουνε κιόλας σειρά εμφάνισης, δεν μπορούν να αλλάξουν των υπόλοιπων», συνέχισε.

«Δηλαδή η Ιταλία θα τραγουδούσε μετά τη Γεωργία, ενώ τώρα θα τραγουδήσει μετά την Πορτογαλία. Και η Γερμανία θα τραγουδούσε μετά το Ισραήλ, ενώ τώρα θα τραγουδήσει μετά το Βέλγιο», κατέληξε.