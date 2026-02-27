Eurovision 2026 - Akylas: «Προσπαθώ να μη τα βλέπω τα στοιχήματα»

Ο Akylas προχώρησε σε νέες δηλώσεις στις τηλεοπτικές κάμερες, λίγο πριν αναχωρήσει για τη Σερβία, στο πλαίσιο της Eurovision 2026.

O Akylas που είναι ανάμεσα στα φαβορί της φετινής Eurovision, ταξιδεύει στη Σερβία καθώς θα εμφανιστεί στον εθνικό τελικό της χώρας για τον διαγωνισμό, όπου θα τραγουδήσει το κομμάτι «Ferto».

Μιλώντας στο αεροδρόμιο πριν αναχωρήσει για τη Σερβία, στην κάμερα της εκπομπής «Buongiorno», δήλωσε ενθουσιασμένος αλλά και ευγνώμων για τη στήριξη του κόσμου.

Μάλιστα, ξεκαθάρισε πως είναι αποφασισμένος να δώσει τον καλύτερό του εαυτό για να κάνει περήφανους τους Έλληνες.

«Θα εμφανιστώ στον εθνικό τελικό της Σερβίας. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος. Ανυπομονώ. Τρέλα. Χαμός. Πανικός. Χαιρόμαστε», ανέφερε αρχικά ο δημοφιλής καλλιτέχνης.

«Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος και πολύ ευγνώμων για τη στήριξη και την αποδοχή του κόσμου. Θα δώσω τον καλύτερό μου εαυτό για να σας κάνω όλους περήφανους. Προσπαθώ να μη τα βλέπω τα στοιχήματα», κατέληξε.



