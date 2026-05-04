Eurovision 2026 - Akylas: Οι συμπτώσεις που «μαρτυρούν» ότι μπορεί να φέρει την πρωτιά

Ο Akylas με το τραγούδι «Ferto» έχουν καταφέρει να προκαλέσουν έντονο ενδιαφέρον ενόψει της Eurovision 2026.

Η εμφάνιση του Akyla έχει αφήσει πολύ θετικές εντυπώσεις στους Eurofans, γεγονός που τον τοποθετεί ανάμεσα στα φαβορί του διαγωνισμού και δημιουργεί αισιοδοξία για μια δυνατή πορεία, ακόμη και για την πρώτη θέση.

Την ίδια στιγμή, στα social media και κυρίως στο TikTok έχουν εμφανιστεί διάφορα βίντεο που προσπαθούν να «ερμηνεύσουν» πιθανές συμπτώσεις γύρω από τη συμμετοχή.

Ένα συγκεκριμένο βίντεο μάλιστα, που προβλήθηκε νωρίτερα το πρωί της Δευτέρας στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega», παρουσιάζει κάποιες συμπτώσεις, που πράγματι μπορεί να δείχνουν ότι ο Akylas θα φέρει την πρωτιά στην Ελλάδα.

Οι συμπτώσεις που «μαρτυρούν» πιθανή νίκη του Akyla

Σύμφωνα με το βίντεο, η πρώτη «σύμπτωση» που αναφέρεται αφορά τη σειρά εμφάνισης του Akyla στον Α’ Ημιτελικό.

Πιο συγκεκριμένα, ο καλλιτέχνης θα εμφανιστεί τέταρτος στη σειρά, κάτι που όπως σημειώνεται έχει συμβεί και στον εθνικό τελικό, αλλά και στην περίπτωση της Έλενα Παπαρίζου το 2005.

Μια δεύτερη «σύμπτωση» σχετίζεται με το ζώδιό του, καθώς ο Akyla είναι Υδροχόος, όπως και η Έλενα Παπαρίζου.

Τέλος, γίνεται αναφορά και στα χρώματα της ελληνικής σημαίας, με το μπλε και το λευκό να χαρακτηρίζονται από κάποιους ως «τυχεροί» συνδυασμοί που έχουν συνδεθεί με επιτυχίες στον διαγωνισμό.