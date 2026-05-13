Eurovision 2026 - Akylas: Οι πρώτες του δηλώσεις μετά την πρόκριση στον τελικό

Ο Akylas επιβεβαίωσε τον τίτλο του φαβορί στον χθεσινό Α' Ημιτελικό της Eurovision 2026 και κατάφερε με το «Ferto» να εξασφαλίσει το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό του Σαββάτου (16/5).

Στις πρώτες του δηλώσεις στην ΕΡΤ μετά την πρόκριση στον τελικό, ο Akylas εμφανίστηκε πάρα πολύ χαρούμενος για την επίδοσή του στον α' ημιτελικό της Eurovision 2026 και για τον κόσμο που χόρευε σε ρυθμούς «Ferto»

«Ελλάδα, τα καταφέραμε. Δεν το πιστεύω. Πραγματικά είμαι τόσο, τόσο χαρούμενος που πάμε τελικό. Δεν μπορείτε να καταλάβετε πόσο συγκινημένος είμαι αυτή τη στιγμή και πόσο περήφανος νιώθω. Σας ευχαριστώ τόσο πολύ που μου δώσατε αυτή την ευκαιρία να σας εκπροσωπήσω όλους εσάς και υπόσχομαι να σας κάνω περήφανους. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Το πίστευα πολύ ότι θα τα θα καταφέρουμε να προκριθούμε….Είναι απίστευτο, είναι τόσο μαγικό να είσαι πάνω σε αυτό το stage. Υπήρχε τόσος κόσμος από κάτω, τσίριζε… Πάμε το Σάββατο να τους δείξουμε πώς γίνεται» ανέφερε στις πρώτες του δηλώσεις ο Akylas.

Eurovision 2026 - Akylas: Τι δείχνουν τα στοιχήματα

Αξίζει να σημειωθεί πως μετά την εμφάνισή του στον Α' Ημιτελικό της Eurovision 2026, ο Akylas βρίσκεται στη δεύτερη θέση στα στοιχήματα ως προς το ποιος θα κερδίσει τον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Τραγουδιού.

Ο Akylas είναι δεύτερος πίσω από τη Φινλανδία, ένα από τα φαβορί της Eurovision 2026, η οποία εμφανίστηκε χθες στον α' ημιτελικό και κατάφερε -επίσης- να προκριθεί στον τελικό του Σαββάτου.

Αξιοσημείωτο είναι ότι την πεντάδα στα στοιχήματα συμπληρώνουν η Δανία, η Γαλλία και το Ισραήλ, το οποίο εξασφάλισε το εισιτήριο για τον τελικό της Eurovision 2026.

Eurovision 2026 - Akylas: Η χθεσινή του εμφάνιση στον Α' Ημιτελικό

O Akylas εξασφάλισε το πολυπόθητο εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό της Eurovision 2026.

O Akylas μετά από μια εκρηκτική εμφάνιση στον Α’ Ημιτελικό που ξεσήκωσε με το «Ferto» την αρένα του Wiener Stadthalle στη Βιέννη, πέρασε στον τελικό του Σαββάτου και διεκδικεί την πρωτιά της Eurovision 2026.

O Έλληνας καλλιτέχνης κατάφερε να κερδίσει το κοινό από τα πρώτα δευτερόλεπτα, συνδυάζοντας εντυπωσιακή σκηνική παρουσία, δυνατή ερμηνεία και ένα ιδιαίτερα φιλόδοξο οπτικοακουστικό concept που τον ανέδειξε σε μία από τις πιο πολυσυζητημένες στιγμές της βραδιάς.

Η πρόκριση του, έρχεται να επιβεβαιώσει τη δυναμική που έχει χτίσει η ελληνική συμμετοχή καθ’ όλη τη διάρκεια της φετινής σεζόν, με το όνομά του να συγκαταλέγεται ήδη ανάμεσα στα πιο δυνατά της διοργάνωσης ενόψει του μεγάλου τελικού.