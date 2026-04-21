Eurovision 2026 - Akylas: «Νιώθω ήδη νικητής»

Η αντίστροφη μέτρηση για τη Eurovision 2026 έχει ήδη ξεκινήσει και η αίσθηση πως πλησιάζει η μεγάλη στιγμή ήταν διάχυτη, καθ' όλη τη διάρκεια του Press Day της ελληνικής συμμετοχής.

Η LiFO βρέθηκε στο Ραδιομέγαρο της ΕΡΤ, όπου ο ενθουσιασμός και η ανυπομονησία κυριαρχούσαν, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα γεμάτη ένταση, προσμονή και αισιοδοξία, λίγες μόλις ημέρες πριν από την αναχώρηση της ελληνικής αποστολής για τη Βιέννη και τη Eurovision 2026.

Δεν ήταν λίγοι εκείνοι μάλιστα, που μιλούσαν για έναν «ξεκάθαρο αέρα νίκης» που πλανάται πάνω από τη φετινή ελληνική αποστολή.

Ο Akylas και ο creative director Φωκάς Ευαγγελινός μίλησαν εφ’ όλης της ύλης για την ελληνική συμμετοχή, αποκαλύπτοντας πτυχές της προετοιμασίας και της σκηνικής παρουσίας. Σε αρκετές στιγμές, μάλιστα, έδειχναν να μοιράζονται περισσότερα απ’ όσα ίσως «επιτρέπεται», ανεβάζοντας ακόμη περισσότερο τον πήχη της προσμονής.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στο γεγονός πως φέτος, για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια, πραγματοποιήθηκε promo tour, με τον Akyla να ταξιδεύει και να εμφανίζεται σε άλλες χώρες στο πλαίσιο της Eurovision, ενισχύοντας τη διεθνή παρουσία της ελληνικής συμμετοχής. «Είναι μία απίστευτη εμπειρία. Πραγματικά μετά τη νίκη στο «Sing for Greece» δεν περίμενα ότι θα ακολουθούσε κάτι τέτοιο, είμαι πολύ υπερήφανος που η ΕΡΤ με πίστεψε τόσο πολύ και μαζί με τη δισκογραφική μου, οργάνωσαν αυτό το τουρ. Είμαι πολύ χαρούμενος», ανέφερε o ίδιος.

Παράλληλα, αποκαλύφθηκαν σήμερα και τα άτομα που θα πλαισιώνουν τον Akyla στη σκηνή, ανάμεσά τους η ηθοποιός Παρθένα Χοροζίδου, ο ηθοποιός Χρήστος Νικολάου και οι χορευτές Μιχάλης Μιχαηλίδης και Κωνσταντίνος Καρυπίδης.

Όπως εξήγησε ο Φωκάς Ευαγγελινός, «αυτοί θα είναι οι τέσσερις χαρακτήρες που θα συναντήσουν τον ήρωα μας (Akyla), μέσα στη διάρκεια της τρίλεπτης αυτής ιστορίας και αφήγησης. Κρατάμε πάντα αυτό που δημιούργησε ο Akylas και η ομάδα του, τον χαρακτήρα και τον ήρωα από το videogame».

Eurovision 2026 - Akylas: «Ανυπομονώ να ζήσω αυτές τις δύο εβδομάδες»

Ο Akylas μιλώντας κατά τη διάρκεια του Press Day, δήλωσε βαθιά συγκινημένος από την εμπειρία της Eurovision, τονίζοντας ότι δίνει τον απόλυτο εαυτό του για τη συμμετοχή, ενώ ξεχωρίζει το δέσιμο και τις όμορφες στιγμές με την ομάδα του.

Παράλληλα, επισημαίνει πως παραμένει απόλυτα προσηλωμένος στον στόχο του, ενώ νιώθει ήδη νικητής χάρη στους ανθρώπους που τον στηρίζουν και στα επόμενα καλλιτεχνικά του σχέδια.

«Είναι πολύ συγκινητικό όλο αυτό που ζω, ο «ιός» του «FERTO» αγαπήθηκε πάρα πολύ. Εγώ προσωπικά δίνω το 200% του εαυτού μου, έχω ξεπεράσει σίγουρα τα όρια της αντοχής μου για να πάει αυτή η συμμετοχή καλά», ανέφερε αρχικά.

«Θα θυμάμαι για πάντα τις πρόβες μας με τον Φωκά και με όλη την ομάδα. Πραγματικά δεν ξέρω αν είναι έτσι κάθε χρόνο η ελληνική συμμετοχή και η προετοιμασία, αλλά φέτος είμαστε τόσο δεμένοι και περνάμε τόσο καλά όλοι στις πρόβες, ρίχνουμε τόσο γέλιο. Ανυπομονώ να ζήσω αυτές τις δύο εβδομάδες μαζί με όλους αυτούς τους ανθρώπους στη Βιέννη», σημείωσε σχετικά με το τι θα κρατήσει μετά το τέλος αυτού του ταξιδιού.

Φωτ. Akylas / ΕΡΤ

«Είμαι προσηλωμένος σε ένα στόχο και δεν ασχολούμαι με το τι μπορεί να βγει, να ειπωθεί. Θέλω απλά να κάνω τις πρόβες μου και να δώσω το 100% του εαυτού μου», συμπλήρωσε σε άλλο σημείο.

Τέλος, εξομολογήθηκε πως «νιώθω ήδη νικητής. Έχω γνωρίσει όλους αυτούς τους υπέροχους ανθρώπους που με πιστεύουν και με στηρίζουν και κάνω τη μουσική μου. Ετοιμάζω άλμπουμ, ετοιμάζω το τουρ μου».

Eurovision 2026 - Φωκάς Ευαγγελινός: «Ξεκίνησε τραγουδώντας στον δρόμο και έχει φτάσει σε σημείο να είναι νο1 στην Ευρώπη»

Από πλευράς του, ο Φωκάς Ευαγγελινός, εξέφρασε την επιθυμία για την πρώτη θέση στη Eurovision 2026, κυρίως για τον Akyla, τονίζοντας πως εκπροσωπεί το όνειρο και τη φωνή μιας νέας γενιάς που διεκδικεί με αυθεντικότητα και θετική ενέργεια.

Παράλληλα, υπογράμμισε τη συγκινητική πορεία του από τον δρόμο μέχρι την κορυφή, επισημαίνοντας πως η Eurovision είναι ένας απρόβλεπτος διαγωνισμός που στηρίζει το διαφορετικό και τα όνειρα των νέων ανθρώπων.

«Εγώ θα ήθελα σαν αποτέλεσμα αυτό που επιθυμούν όλοι. Πάμε να διαγωνιστούμε και η λέξη διαγωνισμός είναι πάρα πολύ όμορφη. Θα ήθελα να είναι η πρώτη θέση. Θα ήθελα να είναι η πρώτη θέση όχι για εμένα, όχι για την ΕΡΤ, αλλά για τον Akyla», ανέφερε αρχικά.

Φωτ. Akylas και Φωκάς Ευαγγελινός / ΕΡΤ

«Γιατί πρεσβεύει ένα όνειρο μιας νέας γενιάς, που λέει «φέρτο», όχι τόσο επιφανειακά όπως λένε κάποιοι στίχοι «θέλω ακριβό αυτοκίνητο». «Θέλω, φέρτο» που σημαίνει «ζητάω» και οι νέοι άνθρωποι ζητάνε με έναν ωραίο τρόπο, με χαρούμενο τρόπο, με εθνικό τρόπο. Και αυτό πρεσβεύει ο Akylas, που είναι ένας νέο άνθρωπος», συνέχισε.

«Ξεκίνησε τραγουδώντας στον δρόμο και αυτή τη στιγμή έχει φτάσει σε σημείο να είναι νο.1 στην Ευρώπη. Αυτό εμένα με συγκινεί και για αυτό και μόνο και επειδή η Eurovision είναι ένας διαγωνισμός απρόβλεπτος, όμορφος και στηρίζει το διαφορετικό και αυτό που ονειρεύεται ο κάθε άνθρωπος, ο νέος άνθρωπος που είναι ο Akylas, θέλω να είναι η πρώτη θέση» κατέληξε.