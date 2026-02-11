Eurovision 2026 - Akylas: Το μήνυμά του πριν τον A' ημιτελικό για το «Ferto»

Το δικό του μήνυμα πριν τον σημερινό, α' ημιτελικό, του «Sing for Greece 2026» για την επιλογή του ελληνικού τραγουδιού της Eurovision 2026, στέλνει ο Akylas.

Mάλιστα, όπως αποκάλυψε και σε ανάρτησή του χθες το βράδυ, σήμερα έχει γενέθλια, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του για το «Ferto» και τονίζοντας ότι η εμπειρία του αυτή, έχει αλλάξει τη ζωή του.

Ο τραγουδιστής διεκδικεί μία θέση στον εθνικό τελικό της Eurovision 2026 για την εκπροσώπηση της Ελλάδας στον μουσικό διαγωνισμό και αναμένεται να εμφανιστεί την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου, στον α' ημιτελικό.

Eurovision 2026 - Akylas: Το μήνυμα πριν τον α' ημιτελικό για το «Ferto»

Λίγο πριν την εμφάνισή του στην σκηνή λοιπόν, ο Akylas έκανε μία ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, εκφράζοντας τα συναισθήματά του για την αγάπη που έχει δεχτεί για το «Ferto», ενώ παράλληλα ζήτησε τη στήριξη του κόσμου.

«Έχει περάσει σχεδόν ένας μήνας από την κυκλοφορία του "Ferto" και ακόμη δεν μπορώ να πιστέψω το πόσο το έχετε αγκαλιάσει, χορέψει, γουστάρει. "Είναι τρελό". Αύριο γίνομαι 27. Δεν φανταζόμουν ποτέ πως τα 27 μου θα έμοιαζαν έτσι. Το "Ferto" έχει αλλάξει ήδη τη ζωή μου, γιατί βρήκα όλους εσάς. Και είμαι τόσο ευγνώμων γι’ αυτό», έγραψε ο τραγουδιστής στο story του.

Στο ίδιο μήνυμα, ο Akylas υπενθύμισε ότι η ημέρα του ημιτελικού είναι ιδιαίτερα σημαντική, απευθύνοντας κάλεσμα στο κοινό να τον στηρίξει ώστε να προκριθεί στον τελικό: «Είναι ο Α’ ημιτελικός. Κάθε ψήφος είναι σημαντική. Βοηθήστε με το να πάμε στον τελικό. #A4 για να στο φέρω #FERTO».

Φωτ.: Instagram

Σύμφωνα με το poll του Eurovisionworld, ο Akylas με το «Ferto» προηγείται με σαφή διαφορά, συγκεντρώνοντας 51% των ψήφων. Στη δεύτερη θέση ακολουθεί ο Good Job Nicky με το «Dark Side of the Moon» με 17%, ενώ τρίτη εμφανίζεται η Evangelia με το «Paréa», συγκεντρώνοντας 12%.

Την ίδια εικόνα αποτυπώνουν και οι αποδόσεις ελληνικής στοιχηματικής εταιρείας για τον νικητή της ελληνικής επιλογής. Ο Akylas εμφανίζεται ως το απόλυτο φαβορί με απόδοση 1.40, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή δυναμική του τόσο στο κοινό όσο και στη στοιχηματική αγορά.

Eurovision 2026: Ποιος είναι ο Akylas με το «Ferto»

Ο Akylas (Ακύλας Μυτιληναίος) είναι γεννημένος το 1999, με καταγωγή από τις Σέρρες.

Ξεκίνησε από νεαρή ηλικία να ασχολείται ενεργά με τη μουσική και τις παραστατικές τέχνες, φοιτώντας στο Μουσικό Σχολείο της πόλης του, όπου ανέπτυξε τόσο τις φωνητικές όσο και τις σκηνικές του δεξιότητες.

Πριν τη δισκογραφική του παρουσία στην Ελλάδα, ο Akylas απέκτησε διεθνή εμπειρία δουλεύοντας για περίπου δύο χρόνια ως τραγουδιστής σε κρουαζιερόπλοια. Ταξιδεύοντας σε Ευρώπη, Αφρική, Μέση Ανατολή και Ασία, ήρθε σε επαφή με διαφορετικά μουσικά ρεύματα και κοινά, κάτι που επηρέασε τη μουσική του ταυτότητα.

Η πρώτη του ευρύτερη αναγνώριση ήρθε μέσα από τα social media, όπου ξεχώρισε με viral διασκευές στο TikTok, προσελκύοντας γρήγορα το κοινό του.

Το 2024 κυκλοφόρησε το τραγούδι «Atelier» σε συνεργασία με τον Papazo, έχοντας σημαντική ραδιοφωνική απήχηση και αποτελώντας το πρώτο μεγάλο του βήμα στη δισκογραφία.

«Εγώ έχω τελειώσει μουσικό γυμνάσιο γενικά, έχω κάνει φουλ θεατρικά εργαστήρια και τέτοια, αλλά δεν είχα ασχοληθεί καθόλου έτσι τόσο με φωνητική και λοιπά. Στο κρουαζιερόπλοιο, στο οποίο δούλευα δύο χρόνια, τραγουδούσα κάθε μέρα. Disco, pop, rock. Δηλαδή ήταν masterclass. Ήμουν 2,5 μήνες εκεί, δύο μήνες γυρνούσα σπίτι. Δυόμισι μήνες εκεί, δύο μήνες σπίτι. Οπότε ήτανε καλή σχολή για να ετοιμαστώ για το stage της Eurovision» είχε φανερώσει στην εκπομπή «Πρωίαν σε Είδον» της ΕΡΤ.