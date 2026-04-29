Eurovision 2026 - Akylas: «Μακάρι να καταφέρουμε να ξεσκονίσουμε το ΟΑΚΑ»

Έχει ξεκινήσει και επίσημα η αντίστροφη μέτρηση για τη Eurovision 2026, με την ελληνική αποστολή να ετοιμάζεται πυρετωδώς για τη μεγάλη σκηνή της Βιέννης.

Λίγες ημέρες πριν την αναχώρησή της, η Πρέσβης της Αυστρίας στην Ελλάδα διοργάνωσε ένα επίσημο πάρτι για τη Eurovision 2026 στην πρεσβευτική κατοικία.

O Akylas μίλησε στις τηλεοπτικές κάμερες που έδωσαν το παρών στην εκδήλωση και εξέφρασε ενθουσιασμό και ανυπομονησία για τη συμμετοχή του.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, νιώθει σαν να δίνει «εξετάσεις» μετά από μεγάλη προετοιμασία και δουλειά, και ότι η στήριξη του κόσμου του δίνει δύναμη Αναφέρθηκε επίσης στη σκηνή της Eurovision, λέγοντας ότι του άρεσε πολύ και ανυπομονεί να εμφανιστεί εκεί, υποσχόμενος εκπλήξεις.

Παράλληλα, παραδέχτηκε ότι υπάρχουν δυνατοί ανταγωνιστές φέτος, όπως η Φινλανδία, η Γαλλία και η Δανία, αλλά δήλωσε πως δεν φοβάται κανέναν.

Eurovision 2026 - Akylas: «Ήμουν ένα παιδί από τις Σέρρες χωρίς κανέναν γνωστό, κανένα πορτοφόλι»

«Ανυπομονώ να πάμε Αυστρία, είναι λες και διαβάζω για τις πανελλήνιες μου τα τελευταία δύο χρόνια νιώθω. Και επιτέλους θα δώσω τις εξετάσεις μου και ανυπομονώ, γιατί έχω διαβάσει πολύ καλά. Εμένα πραγματικά με χαροποιεί τόσο πολύ που τόσος κόσμος το έχει πιστέψει τόσο πολύ αυτό, και μου δίνουν και εμένα πολύ δύναμη που μου το λένε, γιατί καταλαβαίνω ότι βλέπουν το όραμα, το πιστεύουν, και μου δίνει πραγματικά δύναμη να συνεχίζω. Και μακάρι να καταφέρουμε να ξεσκονίσουμε το ΟΑΚΑ», ανέφερε αρχικά ο Akylas.

«Μου άρεσε πάρα πολύ αυτό που είδα (τη σκηνή της Eurovision). Και ανυπομονώ να βρεθώ σε αυτή την σκηνή. Θα δείτε πολλές εκπλήξεις εκεί πάνω. Το έμαθα αυτό (τα στοιχήματα). Το έμαθα πριν λίγο παιδιά, και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Δεν φοβόμαστε κανέναν. Αλλά εντάξει, είναι φέτος μία χρονιά που έχει πάρα πολλά δυνατά φαβορί. Δηλαδή και της Φινλανδίας είναι υπέροχο το τραγούδι, της Γαλλίας, της Δανίας. Νιώθω μεγάλη χαρά, μεγάλη συγκίνηση», συνέχισε.

«Τι να πω, μέσα από τα μαύρα γυαλιά κοιτάω αυτά τα φώτα και βλέπω αυτά τα μικρόφωνα και νομίζω ότι βλέπω κάποιο όνειρο. Παρόλο που μέσα σε αυτούς τους δύο μήνες παιδιά, το ‘χω ζήσει και το ‘χω ξαναζήσει, αλλά ο νους μου είναι δύσκολο να συλλάβει αυτή την τόσο μεγάλη αλλαγή που έχει γίνει τους τελευταίους δύο μήνες.

»Και το πιο σημαντικό μήνυμα που θέλω να μεταδώσω, είναι το ότι ήμουν ένα παιδί από τις Σέρρες, χωρίς καμία γνωριμία, χωρίς κανέναν γνωστό, χωρίς κανένα πορτοφόλι, και κατάφερα να κάνω αυτό που κάνω γιατί πίστεψα πολύ στον εαυτό μου και δούλεψα πάρα πολύ σκληρά. Και αυτό θέλω να το περάσω σε όλα τα παιδιά εκεί έξω που έχουν όνειρα: να συνεχίζουν να κάνουν όνειρα και να τα κυνηγάνε. Γιατί όλα είναι πιθανά, αν βρεις πραγματικά αυτό που αγαπάς και εξελίξεις φυσικά τον εαυτό σου», κατέληξε.