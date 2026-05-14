Eurovision 2026 - Akylas: «Γεννήθηκα σε μια μικρή πόλη στην Ελλάδα, ως queer αγόρι με τόσο bullying»

Συνέντευξη στο γνωστό blog, Wiwibloggs, που ασχολείται με τα θέματα της Eurovision 2026 παραχώρησε ο Akylas, ο οποίος με το «Ferto» κατάφερε να προκριθεί στον τελικό του Σαββάτου (16/5).

Ο Akylas μίλησε για τα πρώτα του βήματα και για το μπούλινγκ που βίωσε λόγω της ταυτότητας φύλου του: «Γεννήθηκα σε μία μικρή πόλη στην Ελλάδα, ως queer αγόρι με τόσο bullying και δεν είχα χρήματα, διασυνδέσεις».

«Τόσοι άνθρωποι μού έλεγαν ότι έπρεπε να σταματήσω να το κάνω αυτό και έπρεπε να αλλάξω καριέρα, και χάνω τον χρόνο μου αλλά ποτέ δεν τους άκουσα και ποτέ δεν σταμάτησα. Και αυτό πρέπει να κάνετε όλοι σας! Δεν πρέπει ποτέ να αφήσετε κανέναν να μπει στο κεφάλι σας και να σας πει ότι δεν είστε αρκετά καλοί ή πρόκειται να τα καταφέρετε. Έχετε μαγεία στα χέρια σας! Μπορείτε να αλλάξετε τη ζωή σας. Στο 100% εάν θέλετε» συνέχισε ο Akylas, ενθαρρύνοντας τόσο το κοινό που ήταν «παρών» όσο και όλους όσοι τον άκουσαν διαδικτυακά, να «πιστέψουν και να αγαπήσουν περισσότερο τον εαυτό τους».

Eurovision 2026 - Akylas: Η συμβουλή του στους γονείς

Μιλώντας για τη μητέρα του και για το πώς αισθάνθηκε όταν άκουσε για πρώτη φορά το «Ferto», ο Akylas πρόσθεσε: «Η μητέρα μου είναι τόσο υπερήφανη και χαρούμενη. Και όταν άκουσε το τραγούδι για πρώτη φορά, άρχισε να κλαίει τόσο πολύ».

«Με πήρε τηλέφωνο και με ρώτησε "γιατί μου το κάνεις αυτό;". Και είναι τόσο χαρούμενη, και είναι σημαντικό για όλους τους γονείς εκεί έξω, να αγαπούν τα παιδιά τους, όπως και να είναι και να στηρίζουν τα όνειρά τους» αφηγήθηκε.

Μάλιστα, συμβούλευσε -με όρους συμπερίληψης- τους γονείς να προσπαθήσουν να καταλάβουν περισσότερο τα παιδιά τους: «Είναι τόσο σημαντικό! Μην προσπαθείτε να αλλάξετε τα παιδιά σας! Προσπαθείστε να τα καταλάβετε!»

Σε ερώτηση για το ποιο ήταν το τραγούδι, το οποίο ερμήνευε ως καλλιτέχνης του δρόμου και από το οποίο αποκόμισε τα περισσότερα χρήματα, απάντησε: «Να θυμηθώ... Έλβις Πρίσλεϊ! Στην πραγματικότητα, όμως, τραγουδούσα πολύ Τζούλια Αλεξανδράτου στο TikTok».