Eurovision 2026 - Akylas: «Φοβάμαι ότι μία θέση εκτός της πρώτης, μπορεί να απογοητεύσει»

Μία ανάσα πριν από τον μεγάλο τελικό της Eurovision 2026, ο Akylas μίλησε ανοιχτά για το άγχος αλλά και τα συναισθήματά του, ενόψει της αυριανής εμφάνισης.

Μιλώντας στο κυπριακό Love FM, ο Akylas παραδέχτηκε μεταξύ άλλων πως νιώθει πίεση, καθώς φοβάται ότι οποιαδήποτε θέση εκτός της πρώτης στη Eurovision 2026, θα μπορούσε να τον απογοητεύσει.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στη μεγάλη ανταπόκριση που έχει λάβει το τραγούδι του από Ελλάδα και Κύπρο, λέγοντας πως η αγάπη του κόσμου, από μικρά παιδιά μέχρι μεγαλύτερες ηλικίες, τον έχει συγκινήσει βαθιά.

Όπως είπε, το γεγονός ότι το κομμάτι αγκαλιάστηκε τόσο έντονα, του δίνει δύναμη να συνεχίσει και να πιστεύει στο project.

Eurovision 2026 - Akylas: «Είναι αλλιώς όταν θα είναι εκεί η μητέρα μου»

«Πίστεψα ότι το όνειρο θα γίνει πραγματικότητα, όταν βγήκε ολόκληρο το κομμάτι βασικά, και έγινε πανζουρλισμός. Και Ελλάδα και από Κύπρο δέχτηκα τόση πολλή αγάπη. Έβλεπα βίντεο από μικρά παιδάκια να είναι μπροστά στην τηλεόρασή τους και να κάνουν έτσι, που με έσπασε αυτό, ήταν ό,τι πιο γλυκό έχω δει στη ζωή μου», ανέφερε αρχικά ο Akylas.

«Το ότι άγγιξε τόσο μικρούς όσο και μεγάλους, μου στείλανε βίντεο από γιαγιάδες να το χορεύουνε δηλαδή, όλες τις ηλικίες. Και πραγματικά είναι μεγάλη μου χαρά και τιμή που έχω την ευκαιρία να εκπροσωπήσω τη χώρα μου. Θα σου έλεγα ψέματα αν έλεγα ότι δεν με έχει φορτώσει λίγο (το ότι πάμε για τη νίκη). Αγαπώ πάρα πολύ τον κόσμο που με στήριξε και με πιστεύει τόσο πολύ, και πιστεύει το Ferto και αυτό μου δίνει τόση δύναμη να πιστεύω κι εγώ στον εαυτό μου και σε αυτό το project, και να συνεχίζω.», συνέχισε.

«Απλά, φοβάμαι πολύ, το ότι μία θέση εκτός της πρώτης, μπορεί να απογοητεύσει, ας πούμε. Και με στεναχωρεί λίγο αυτό. Aρκετοί που μου στέλνουν ας πούμε μηνύματα, που μου λένε, "Δεν μας νοιάζει η πρώτη θέση, είσαι ήδη νικητής και είσαι ήδη ο νικητής της καρδιάς μας"», ανέφερε σε άλλο σημείο ο καλλιτέχνης.

«Είναι αλλιώς όταν θα είναι εκεί η μητέρα μου. Θα μου δώσει άλλη ενέργεια που θα σκέφτομαι ότι είναι εκεί η μαμά μου και είναι κρίμα που δεν θα μπορέσει να έρθει και ο μπαμπάς μου, δηλαδή, αλλά θα με δει από το σπίτι και, μου στέλνει πολλές ευχές κάθε μέρα και, μιλάμε. Αλλά σίγουρα, θα μου δώσουνε πολλή δύναμη και οι δύο», κατέληξε.