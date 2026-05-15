Eurovision 2026 - Akylas: «Ελπίζω να νικήσει για αυτόν και για τη χώρα μας» λέει ο πατέρας του

Ο Akylas πήρε το πολυπόθητο εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό της Eurovision 2026, μετά από μια δυναμική εμφάνιση στον Α’ Ημιτελικό με το τραγούδι «Ferto».

Η σκηνική παρουσία του Akyla, ξεχώρισε από την αρχή της Eurovision 2026, τον έφερε ανάμεσα στους καλλιτέχνες που συνεχίζουν στη διοργάνωση και πλέον το βλέμμα της Ελλάδας είναι στραμμένο στον τελικό του Σαββάτου.

Ο 27χρονος σύμφωνα με την οικογένειά του, μέχρι πρόσφατα δεν φανταζόταν ότι θα ζούσε μια τόσο μεγάλη επιτυχία, με τον πατέρα του να μιλά με ιδιαίτερα συγκινητικά λόγια, χαρακτηρίζοντάς τον «ήδη πρωταθλητή» και εκφράζοντας την περηφάνια του για όσα έχει καταφέρει.

Όπως ανέφερε μιλώντας στο Live News, ο γιος του από μικρός είχε όνειρο να ασχοληθεί με τη μουσική και να βρίσκεται πάνω στη σκηνή, κάτι που πλέον έχει γίνει πραγματικότητα μέσα από τη συμμετοχή του στη Eurovision.

Eurovision 2026 - Akylas: «Πιστεύω να πραγματοποιηθεί το όνειρό του» λέει ο πατέρας του

«Τι να πω για το παιδί μου; Όλες τις ευχές μου. Από την καρδιά μου, τα πάντα. Για μένα είναι ήδη πρωταθλητής. Όλα μου αρέσουν πάνω του. Δεν μπορώ να δω κάτι που να μην μου αρέσει. Το παιδί μου. Όλα μου αρέσουν, αλλά αυτά που κατάφερε με συγκινούν πολύ. Όλα είναι όμορφα και συγκινητικά και τέλεια. Είναι υπέροχος. Πιστεύω να πραγματοποιηθεί το όνειρό του», ανέφερε αρχικά ο πατέρας του.

«Το θέλω κι εγώ πολύ, γιατί θέλω να είναι ευτυχισμένος και χαρούμενος γιατί το αξίζει. Από μικρός ήθελε να γίνει καλλιτέχνης. Ανέκαθεν ήθελε επικοινωνία με τον κόσμο, να διασκεδάζει τον κόσμο, να τον βλέπει ο κόσμος να ανεβαίνει στην σκηνή. Το καταλάβαινα από όταν ήταν μικρό παιδί. Πιστεύω ότι τώρα το κατάφερε, ότι έκανε το όνειρό του πραγματικότητα», συνέχισε.

«Τώρα και εμείς έχουμε μία αγωνία μέχρι το Σάββατο. Πιο πολύ αγωνία για το πώς αισθάνεται ο ίδιος. Τον βλέπω, κουράζεται τόσο πολύ. Μου τα λέει κιόλας. Οι προπονήσεις του είναι εξαντλητικές. Αυτά που μαθαίνω, δηλαδή ό,τι περνάει. Είναι πολύ δύσκολη η προπόνησή του για να βγάλει όλα αυτά τα τραγούδια, τρέχοντας. Ο κόσμος δεν μπορεί να ξέρει», συμπλήρωσε.

«Δεν ξέρουν τι ακριβώς συμβαίνει μέχρι να φτάσει εκεί πάνω στην σκηνή να τραγουδήσει και προσπαθούν να βρουν να σχολιάσουν και να κριτικάρουν κάποια πράγματα, κάποιες λεπτομέρειες χωρίς να ξέρουν τι έχει τραβήξει. Εγώ τα ξέρω. Εγώ τον βλέπω στην τηλεόραση. Ξέρω πόσο κουράζεται. Είναι πάρα πολύ κουραστικός ο αγώνας αυτός, αλλά ελπίζω να νικήσει για αυτόν και για τη χώρα μας φυσικά», κατέληξε.