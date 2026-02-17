Eurovision 2026 - Akylas: «Αν δεν πήγαινα εγώ, θα ήθελα να πάει η Marseaux»

Νέες δηλώσεις παραχώρησε ο Akylas το πρωί της Τρίτης, λίγα εικοσιτετράωρα μετά τη νίκη του στον Εθνικό Τελικό της Eurovision 2026.

Ο Akylas αναδείχθηκε την Κυριακή ο μεγάλος νικητής του Εθνικού Τελικού της ΕΡΤ και θα είναι ο καλλιτέχνης που θα μας εκπροσωπήσει στον 70ο διαγωνισμό της Eurovision στη Βιέννη.

Eurovision 2026 - Akylas: Οι νέες δηλώσεις

Σε δηλώσεις του στην εκπομπή «Buongiorno», για ακόμη μία φορά ο δημοφιλής καλλιτέχνης δεν έκρυψε τη χαρά του για την αγάπη και την στήριξη του κόσμου προς το πρόσωπό του, σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως «είμαι ευγνώμων για τον κόσμο που με στήριξε».

«Το πιο συγκινητικό μήνυμα που έχω λάβει είναι από παιδιά που μου λένε πως αγάπησαν τον εαυτό τους. Δεν περίμενα αυτή τη στήριξη από τους υπόλοιπους συμμετέχοντες γιατί ήταν ένας διαγωνισμός. Αν δεν πήγαινα εγώ στη Eurovision, θα ήθελα να πάει η Marseaux», σημείωσε στη συνέχεια.

Παράλληλα, αναφερόμενος στους γονείς του, συμπλήρωσε πως «με το που πήγα σπίτι μίλησα με τον μπαμπά μου. Ήταν μαγική στιγμή να βλέπω τη μαμά μου πάνω στη σκηνή».

«Κατάλαβα ότι το κοινό ήθελε χειλόφωνο για να δώσω παραπάνω χέρι στη χορογραφία. Θα υπάρξει το χειλόφωνο στη Βιέννη. Οι επόμενοι μήνες έχουν πολλή δουλειά και πρόβες», κατέληξε.