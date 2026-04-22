Eurovision 2026: 1.100 καλλιτέχνες καλούν σε μποϊκοτάζ εάν δεν αποκλειστεί το Ισραήλ

Περισσότεροι από 1.100 καλλιτέχνες, ανάμεσά τους οι Πίτερ Γκάμπριελ, Ρότζερ Γουότερς και Μπράιαν Ίνο, υπέγραψαν ανοιχτή επιστολή με την οποία καλούν σε μποϊκοτάζ της Eurovision 2026, εφόσον δεν αποκλειστεί η συμμετοχή του Ισραήλ.

Η επιστολή, που δημοσιοποιήθηκε στο πλαίσιο της καμπάνιας «Όχι Μουσική για Γενοκτονία (No Music For Genocide)», κατηγορεί την EBU για «διπλά στάνταρ» και υποστηρίζει ότι ο διαγωνισμός χρησιμοποιείται για να «κανονικοποιήσει» τις ενέργειες του Ισραήλ στη Γάζα.

Η αντίδραση έρχεται μετά την απόφαση της EBU τον Δεκέμβριο να επιτρέψει τη συμμετοχή του Ισραήλ στη διοργάνωση, η οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί στη Βιέννη. Η απόφαση αυτή είχε προκαλέσει αντιδράσεις, με χώρες όπως η Ισπανία, η Ιρλανδία, η Ολλανδία και η Σλοβενία να ανακοινώνουν την αποχώρησή τους από τον διαγωνισμό.

Eurovision 2026: Η επιστολή και τα αιτήματα

Στο κείμενο, οι υπογράφοντες δηλώνουν ότι «απορρίπτουν τη χρήση της Eurovision για την εξωραϊσμό και κανονικοποίηση της γενοκτονίας, της πολιορκίας και της βίαιης στρατιωτικής κατοχής από το Ισραήλ κατά των Παλαιστινίων».

Παράλληλα, εκφράζουν τη στήριξή τους σε παλαιστινιακές εκκλήσεις για μποϊκοτάζ, καλώντας καλλιτέχνες, ραδιοτηλεοπτικούς φορείς, διοργανωτές και κοινό να απέχουν από τη διοργάνωση έως ότου η EBU αποκλείσει τον ισραηλινό δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα KAN.

Η καμπάνια «No Music For Genocide» προωθεί επίσης την απομάκρυνση μουσικού περιεχομένου από πλατφόρμες streaming στο Ισραήλ, εντείνοντας την πίεση προς τη διεθνή μουσική βιομηχανία.

Μεταξύ των υπογραφόντων βρίσκονται ακόμη οι Hot Chip, οι Sigur Rós, οι Massive Attack και οι Kneecap, ενώ την επιστολή έχουν συνυπογράψει και καλλιτέχνες με ιστορία στον ίδιο τον διαγωνισμό.

Ανάμεσά τους η Emmelie de Forest, νικήτρια της Eurovision 2013 για τη Δανία με το «Only Teardrops», καθώς και ο Charlie McGettigan, που είχε κερδίσει τον διαγωνισμό το 1993 με το «Rock 'n' Roll Kids».

Το ιρλανδικό συγκρότημα Kneecap δήλωσε σε ανάρτησή του ότι έχει ήδη πληρώσει τίμημα για τη στάση του, με ακυρώσεις συναυλιών, νομικές υποθέσεις και απαγορεύσεις εισόδου σε χώρες, προσθέτοντας: «Η σιωπή είναι συνενοχή. Καμία σκηνή για τη γενοκτονία».

Eurovision 2026: Σύγκριση με τη Ρωσία και κατηγορίες για υποκρισία

Η επιστολή αναφέρεται και στην απόφαση της EBU να αποκλείσει τη Ρωσία μετά την εισβολή στην Ουκρανία το 2022, υποστηρίζοντας ότι θα έπρεπε να εφαρμοστεί η ίδια πολιτική και στην περίπτωση του Ισραήλ.

Οι διοργανωτές της καμπάνιας κατηγορούν την EBU για «υποκριτική στάση», σημειώνοντας ότι η παρουσία της Ρωσίας θεωρήθηκε ότι θα «δυσφημίσει» τον διαγωνισμό, ενώ η κατάσταση στη Γάζα δεν αντιμετωπίζεται με τον ίδιο τρόπο.

Στην επιστολή γίνεται λόγος για «γενοκτονική βία» και για καταστροφή πολιτιστικών υποδομών, όπως σκηνές, στούντιο, βιβλιοπωλεία και πανεπιστήμια, ενώ αναφέρονται και περιστατικά βίας κατά κρατουμένων.

Με πληροφορίες από Haaretz