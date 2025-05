Eurovision 2025: Τι ώρα και σε ποιο κανάλι θα δούμε τον Β' Ημιτελικό

Η αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει για τον αποψινό Β' Ημιτελικό της Eurovision 2025.

O B' Ημιτελικός της Eurovision 2025 ξεκινά σε λίγες ώρες, με 16 χώρες - ανάμεσά τους και αρκετά φαβορί - να διεκδικούν μία θέση στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου.

Ο Β' ημιτελικός ξεκινά στις 22:00 το βράδυ και με την ελληνική συμμετοχή, την Klavdia και την «Αστερομάτα», να διαγωνίζονται στην 7η κατά σειρά θέση, αμέσως μετά την εμφάνιση του Ηνωμένου Βασιλείου, το οποίο προκρίνεται απευθείας στον τελικό καθώς ανήκει στις «Big Five».

Τα τελευταία στοιχήματα μάλιστα, «βλέπουν» καθαρή πρόκριση της Ελλάδας στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου.

Υπενθυμίζεται, ότι μαζί με την Klavdia, το βράδυ της Πέμπτης θα διαγωνιστούν και μερικά από τα μεγάλα φαβορί της φετινής διοργάνωσης, όπως η Αυστρία, το Ισραήλ και η Φινλανδία.

Μάλιστα, τα στοιχήματα για τον σημερινό ημιτελικό, εκτιμούν ότι οι χώρες που θα καταφέρουν να περάσουν στον τελικό είναι: Ισραήλ, Αυστρία, Φινλανδία, Μάλτα, Αυστραλία, Λιθουανία, Ελλάδα, Τσεχία. Λουξεμβούργο και Λετονία.

Eurovision 2025: Η σειρά εμφάνισης των χωρών και τα φαβορί

Από τα φαβορί των στοιχημάτων, απόψε ανεβαίνουν στη σκηνή της Eurovision η Αυστρία, το Ισραήλ και η Φινλανδία από τις διαγωνιζόμενες αποστολές και από τις Big Five, η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γερμανία.

Η σειρά εμφάνισης των χωρών είναι:

1. Αυστραλία - Milkshake Man – Go-Jo

2. Μαυροβούνιο - Dobrodošli – Nina Žižić

3. Ιρλανδία - Laika Party – Emmy

4. Λετονία - Bur man laimi – Tautumeitas

5. Αρμενία - Survivor – Parg

6. Αυστρία - Wasted Love – JJ

Ηνωμένο Βασίλειο (απευθείας τελικό) - What The Hell Just Happened? – Remember Monday

7. Ελλάδα - Asteromata – Klavdia

8. Λιθουανία - Tavo akys – Katarsis

9. Μάλτα - Serving – Miriana Conte

10. Γεωργία - Freedom – Mariam Shengelia

Γαλλία (απευθείας τελικό) -

11. Δανία - Hallucination – Sissal

12. Τσεχία - Kiss Kiss Goodbye – Adonxs

13. Λουξεμβούργο - La poupée monte le son – Laura Thorn

14. Ισραήλ - New Day Will Rise – Yuval Raphael

Γερμανία (απευθείας τελικό) - Baller – Abor & Tynna

15. Σερβία - Mila – Princ

16. Φινλανδία - Ich komme – Erika Vikman

