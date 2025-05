Eurovision 2025: Το Spotify σχολίασε την πρόβα της Klavdia

Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε την Πέμπτη, η δεύτερη πρόβα της Klavdia, η οποία θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον μουσικό διαγωνισμό της Eurovision 2025.

Η νεαρή τραγουδίστρια φαίνεται πως δεν μάγεψε μόνο τους παρευρισκόμενους στο στάδιο St. Jakobshalle αλλά και το Spotify!

Ο επίσημος λογαριασμός της ψηφιακής πλατφόρμας streaming μουσικής σχολίασε με τη λέξη «goosebumps» κάτω από το βίντεο της δεύτερης τεχνικής πρόβας της Klavdia, προκαλώντας αίσθηση στους χρήστες και συγκεντρώνοντας δεκάδες likes.

Το σχόλιο μεταφράζεται στα ελληνικά ως «ανατριχίλα», ένδειξη ότι η ερμηνεία της Klavdia άγγιξε το διεθνές κοινό και έχει ξεχωρίσει ανάμεσα στις συμμετοχές.

Το σχόλιο του Spotify/Φωτογραφία: Instagram

Η απάντηση της Klavdia

Από την πλευρά της η Ελληνίδα καλλιτέχνις έσπευσε να απαντήσει με τον δικό της τρόπο, γεμάτη ενθουσιασμό.

«I see you Spotify thank you, love you (σε βλέπω Spotify, σε ευχαριστώ, σε αγαπώ)», σχολίασε μέσω Instagram story.

Η απάντηση της Klavdia/Φωτογραφία: Instagram

Η δεύτερη πρόβα της Klavdia

Η Klavdia υπενθυμίζεται πως θα εμφανιστεί 7η στον Β' ημιτελικό, την Πέμπτη 15 Μαΐου. O A' ημιτελικός θα πραγματοποιηθεί στις 13 Μαΐου, ενώ ο τελικός στις 17 Μαΐου.

Φέτος η χώρα που φιλοξενεί την Eurovision είναι η Ελβετία και συγκεκριμένα η πόλη Βασιλεία.