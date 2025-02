Eurovision 2025: Ο «μαφιόζος» του εσθονικού τραγουδιού προκαλεί αντιδράσεις στην Ιταλία

Ο Tommy Cash εκπροσωπεί την Εσθονία στον φετινό διαγωνισμό της Eurovision και το όνομά του έχει αρχίσει να γίνεται viral στα διεθνή media.

Οι χιουμοριστικές αναφορές στην ιταλική κουλτούρα και η εναλλαγή σπαστών αγγλικών με την ιταλική, έφεραν το «Espresso Macchiato» του ράπερ με μιας στα κορυφαία τραγούδια του ιταλικού Spotify.

Ωστόσο, οι Ιταλοί δεν εξέλαβαν το τραγούδι, ως χιουμοριστικό και εξέφρασαν την έντονη ενόχλησή τους, φτάνοντας στο σημείο να ζητήσουν τον αποκλεισμό του Cash.

Το τραγούδι περιγράφει έναν χαρακτήρα που λατρεύει τον καφέ, το σπαγγέτι, είναι πλούσιος και… «ιδρώνει σαν μαφιόζος».

Ο πρώτος στίχος ξεκινά ως εξής:

"Ciao bella, I’m Tomaso, addicted to tobacco. Mi like mi coffè very importante."

(«Γεια σου, όμορφη, είμαι ο Τομάσο, εθισμένος στο τσιγάρο. Μου αρέσει ο καφές μου, είναι πολύ σημαντικός.»)

Στη συνέχεια ο Εσθονός τραγουδά:

"Mi money numeroso, I work around the clocko. That’s why I’m sweating like a mafioso."

(«Τα λεφτά μου είναι πολλά, δουλεύω όλο το εικοσιτετράωρο. Γι' αυτό ιδρώνω σαν μαφιόζος»)

Και τέλος:

"Life is like spaghetti, it’s hard until you make it."

(«Η ζωή είναι σαν τα σπαγγέτι, δύσκολη μέχρι να την καταφέρεις.»)

Η αντίδραση από την Ιταλία

Η Codacons, γνωστή ένωση καταναλωτών της Ιταλίας, προσέφυγε στην Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση (EBU), αμφισβητώντας το κατά πόσο είναι κατάλληλο να συμμετέχει στην Eurovision με ένα τραγούδι που «προσβάλλει μια χώρα» και μια ολόκληρη κοινότητα.

Σε ανακοίνωσή της, η Codacons δήλωσε: «Παρά την ελευθερία καλλιτεχνικής έκφρασης που πρέπει να χαρακτηρίζει διαγωνισμούς όπως η Eurovision, δεν μπορούμε παρά να εκφράσουμε αμφιβολίες για τη συμμετοχή ενός τραγουδιού που είναι προσβλητικό για πλήθος ανθρώπων, σε έναν διαγωνισμό που παρακολουθείται από κοινό σε όλο τον κόσμο»

Η οργάνωση τόνισε, ότι πολλοί πολίτες έχουν εκφράσει αγανάκτηση για τους στίχους του τραγουδιού, που αναπαράγουν στερεότυπα για την Ιταλία και τους Ιταλούς -τα συνηθισμένα κλισέ για τον καφέ και τα σπαγγέτι, αλλά κυρίως τη μαφία και την επιδεικτική πολυτέλεια-, τα οποία προβάλλουν μια εικόνα ενός λαού, συνδέοντάς τον με το οργανωμένο έγκλημα.

Ο Gian Marco Centinaio, γερουσιαστής της ακροδεξιάς Λέγκας, δημιούργησε μια αφίσα του κόμματος με ένα στιγμιότυπο από το βίντεο του τραγουδιού, όπου ο Cash πίνει καφέ από ένα χάρτινο ποτήρι, με τη λεζάντα: «Όποιος προσβάλλει την Ιταλία πρέπει να μείνει εκτός Eurovision» και έγραψε στο Instagram: «Αυτός ο τραγουδιστής θα έπρεπε να έρθει στην Ιταλία για να δει πώς δουλεύουν οι καλοί άνθρωποι, πριν γράψει τόσο ανόητα τραγούδια γεμάτα στερεότυπα».

Με πληροφορίες από Guardian