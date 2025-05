Eurovision 2025: «Λαμπερό μου αστέρι» - Το μήνυμα στήριξης της Παπαρίζου στην Klavdia

Μήνυμα στήριξης στην παλιά της «μαθήτρια» Klavdia, έστειλε μέσω ανάρτησής της στο Instagram η Έλενα Παπαρίζου.

Tο 2018 η Klavdia έλαβε μέρος στο «The Voice», επιλέγοντας την Έλενα Παπαρίζου ως coach της. Τώρα, η Έλενα Παπαρίζου - που το 2005 έφερε στη χώρα την πρωτιά κερδίζοντας την Eurovision με το «My Number One» - στηρίζει ανοιχτά την Klavdia για τον φετινό διαγωνισμό.

Λίγες ώρες πριν την έναρξη του Β' Ημιτελικού της Eurovision 2025, όπου διαγωνίζεται στην 7η θέση η Klavdia, η Έλενα Παπαρίζου με ανάρτησή της στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, θέλησε να της ευχηθεί «Καλή επιτυχία».

Συγκεκριμένα, δημοσιεύοντας μια κοινή τους φωτογραφία, έγραψε: «Καλή επιτυχία λαμπερό μου αστέρι. Σε αγαπώ τόσο πολύ. Ψηφίστε το Νο7 για την Ελλάδα απόψε».

Eurovision 2025: Η σειρά εμφάνισης των χωρών και τα φαβορί

Από τα φαβορί των στοιχημάτων, απόψε ανεβαίνουν στη σκηνή της Eurovision 2025 η Αυστρία, το Ισραήλ και η Φινλανδία από τις διαγωνιζόμενες αποστολές και από τις Big Five, η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γερμανία.

Η σειρά εμφάνισης των χωρών είναι:

1. Αυστραλία - Milkshake Man – Go-Jo

2. Μαυροβούνιο - Dobrodošli – Nina Žižić

3. Ιρλανδία - Laika Party – Emmy

4. Λετονία - Bur man laimi – Tautumeitas

5. Αρμενία - Survivor – Parg

6. Αυστρία - Wasted Love – JJ

Ηνωμένο Βασίλειο (απευθείας τελικό) - What The Hell Just Happened? – Remember Monday

7. Ελλάδα - Asteromata – Klavdia

8. Λιθουανία - Tavo akys – Katarsis

9. Μάλτα - Serving – Miriana Conte

10. Γεωργία - Freedom – Mariam Shengelia

Γαλλία (απευθείας τελικό) -

11. Δανία - Hallucination – Sissal

12. Τσεχία - Kiss Kiss Goodbye – Adonxs

13. Λουξεμβούργο - La poupée monte le son – Laura Thorn

14. Ισραήλ - New Day Will Rise – Yuval Raphael

Γερμανία (απευθείας τελικό) - Baller – Abor & Tynna

15. Σερβία - Mila – Princ

16. Φινλανδία - Ich komme – Erika Vikman