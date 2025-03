Eurovision 2025: Η Κλαυδία παρουσίασε στην Πάτρα το remix της «Αστερομάτας»

Στην τελετή λήξης του Πατρινού Καρναβαλιού βρέθηκε η εκπρόσωπος της Ελλάδας στη φετινή Eurovision, Κλαυδία.

Η τραγουδίστρια ανέβηκε στo stage της εκδήλωσης με τους Playmen και παρουσίασαν μαζί το remix της «Αστερομάτας», του τραγουδιού, με το οποίο η Κλαυδία θα διεκδικήσει μια θέση στον τελικό του διαγωνισμού, που φέτος θα πραγματοποιηθεί στη Βασιλεία. Απόσπασμα από το remix που παρουσιάστηκε στο πατρινό καρναβάλι, δημοσίευσαν οι Playmen μέσω του επίσημου προφίλ τους στο Instagram.

Με μια ανάρτηση στο Instagram, η Κλαυδία ευχαρίστησε το κοινό της Πάτρας, γράφοντας: «Πάτρα ήσουν μαγική, από τις ωραιότερες συναυλίες ever. Μαγική ενέργεια and I can’t wait to come back εις το επανιδείν».

Τα στοιχήματα σήμερα

Τα προγνωστικά για την τελική κατάταξη των αποστολών φέτος, αλλάζουν ημέρα με την ημέρα. Σήμερα, Τρίτη 3 Μαρτίου, τα στοιχήματα για τις αποστολές στη φετινή Eurovision, θέλουν στην πρώτη πεντάδα τη Σουηδία, τη Γαλλία, τη Φινλανδία, την Ολλανδία, και την Εσθονία.

Η Κλαυδία και η «Αστερομάτα» ανέβηκαν μια θέση από την προηγούμενη εβδομάδα και κατατάσσονται στην 21η.