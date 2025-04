Eurovision 2025: Η Klavdia τραγούδησε Michael Jackson για τους eurofans

Η Klavdia πρωταγωνιστεί σε ένα ακόμη βίντεο της Eurovision, μέσα από τον επίσημο λογαριασμό του θεσμού στο Instagram.

Στο κλιπ, η φετινή εκπρόσωπος της Ελλάδας στον μουσικό διαγωνισμό, η οποία θα διεκδικήσει μια θέση στον τελικό με το «Αστερομάτα», κλήθηκε να μοιραστεί με τους eurofans, «τρία πράγματα που δεν ήξεραν για εκείνη».

Ένα από αυτά, ήταν το αγαπημένο της τραγούδι, το οποίο ανήκει στον Michael Jackson. Πρόκειται για το «The Way You Make Me Feel», απόσπασμα του οποίου και τραγούδησε.

«Έχω ένα ταλέντο», είπε στο ίδιο βίντεο και συνέχισε, λέγοντας, ότι μπορεί να μιμηθεί τον ήχο που κάνει το μπαλάκι του ping pong. Το τρίτο που μοιράστηκε με το κοινό της Eurovision, είναι το αγαπημένο της γλυκό.

Η Klavdia θα ταξιδέψει σε λίγες ημέρες στη Βασιλεία, για να εκπροσωπήσει την Ελλάδα, διαγωνιζόμενη στον Β' Ημιτελικό, στις 15 Μαΐου.

Δέκα από τις αποστολές θα προκριθούν στον τελικό, όπου θα συναντήσουν τις BIG 5 και την περσινή νικήτρια, Ελβετία. Ο μεγάλος τελικός θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 17 Μαΐου.

Όσο για τα στοιχήματα και τη θέση της Ελλάδας στο φινάλε του φετινού διαγωνισμού, οι στοιχηματικές εταιρείες «βλέπουν» την Klavdia στην 19η θέση, σήμερα Μ. Τρίτη 15 Απριλίου.

Το μεγάλο φαβορί παραμένει η Σουηδία με τους KAJ και το «Bara bada bastu», ενώ στην τελική πεντάδα αναμένονται και η Αυστρία, το Ισραήλ και η Γαλλία.

