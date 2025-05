Eurovision 2025 - Hμιτελικός: Σε ποια θέση εμφανίζεται σήμερα η Klavdia - Tα φαβορί

Ο Β' ημιτελικός της Eurovision 2025 θα ξεκινήσει απόψε στις 22:00 με την Klavdia να διαγωνίζεται, παρουσιάζοντας το «Αστερομάτα» στους εκατομμύρια τηλεθεατές του μουσικού διαγωνισμού.

Η ελληνική συμμετοχή θα διαγωνιστεί στην 7η θέση από τις συνολικά 16 χώρες που θα διεκδικήσουν την πρόκρισή τους στον τελικό, δέκα από τις οποίες θα τα καταφέρουν.

Υπενθυμίζεται, ότι στην ανατρεπτική πρώτη βραδιά της Eurovision 2025, η Κύπρος και το Βέλγιο έμειναν εκτός, κάτι το οποίο δεν είχαν προβλέψει τα στοιχήματα. Η Πορτογαλία και η Ισλανδία, ήταν τα δύο outsiders που άλλαξαν τα προγνωστικά και πέρασαν στον τελικό.

Eurovision 2025: Η σειρά εμφάνισης των χωρών και τα φαβορί

Από τα φαβορί των στοιχημάτων, απόψε ανεβαίνουν στη σκηνή της Eurovision η Αυστρία, το Ισραήλ και η Φινλανδία από τις διαγωνιζόμενες αποστολές και από τις Big Five, η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γερμανία.

Η σειρά εμφάνισης των χωρών είναι:

1. Αυστραλία - Milkshake Man – Go-Jo

2. Μαυροβούνιο - Dobrodošli – Nina Žižić

3. Ιρλανδία - Laika Party – Emmy

4. Λετονία - Bur man laimi – Tautumeitas

5. Αρμενία - Survivor – Parg

6. Αυστρία - Wasted Love – JJ

Ηνωμένο Βασίλειο (απευθείας τελικό) - What The Hell Just Happened? – Remember Monday

7. Ελλάδα - Asteromata – Klavdia

8. Λιθουανία - Tavo akys – Katarsis

9. Μάλτα - Serving – Miriana Conte

10. Γεωργία - Freedom – Mariam Shengelia

Γαλλία (απευθείας τελικό) -

11. Δανία - Hallucination – Sissal

12. Τσεχία - Kiss Kiss Goodbye – Adonxs

13. Λουξεμβούργο - La poupée monte le son – Laura Thorn

14. Ισραήλ - New Day Will Rise – Yuval Raphael

Γερμανία (απευθείας τελικό) - Baller – Abor & Tynna

15. Σερβία - Mila – Princ

16. Φινλανδία - Ich komme – Erika Vikman



Eurovision 2025: Τι ώρα είναι ο Β' ημιτελικός - Πού και πότε θα τον δούμε

Σε απευθείας σύνδεση με τη Βασιλεία της Ελβετίας, η ΕΡΤ θα μεταδώσει τον Β΄ημιτελικό, απόψε 15 και την Πέμπτη 15 Μαΐου, όπως και τον τελικό της Eurovision, στις 17 Μαΐου 2025 και ώρα 22:00, απευθείας:

τηλεοπτικά από την ΕΡΤ1,

ραδιοφωνικά από το Δεύτερο Πρόγραμμα 103,7,

και διαδικτυακά, αφού «για πρώτη φορά στην ιστορία των μεταδόσεων της Eurovision στην Ελλάδα, ο διαγωνισμός θα παρουσιαστεί με υπηρεσίες προσβασιμότητας σε ξεχωριστό κανάλι του ERTFLIX, παράλληλα με τη live μετάδοση από την ΕΡΤ1 χωρίς καμία διακοπή για διαφημιστικά μηνύματα», όπως ενημερώνει η ΕΡΤ με δελτίο Τύπου.



Σε όλα τα διαγωνιζόμενα τραγούδια θα υπάρχει υποτιτλισμός για λόγους προσβασιμότητας στην ελληνική γλώσσα, με στόχο τη μεταφορά του νοήματος με απόδοση των στίχων και της μουσικής κάθε τραγουδιού, όπως επίσης και διερμηνεία στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα. Επίσης, το σύνολο των σόου θα αποδίδεται και στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα, όπου θα μεταφέρονται τα σχόλια και οι πληροφορίες των δύο σχολιαστών.

Από τη δική τους μεριά, οι σχολιαστές, Μαρία Κοζάκου και Γιώργος Καπουτζίδης, ακολουθώντας ειδικές οδηγίες, καθ’ όλη τη διάρκεια των μεταδόσεών τους, θα επιχειρήσουν να προσφέρουν στοιχεία ακουστικής περιγραφής, ώστε να «ζωντανεύουν» την εικόνα για όσους το χρειάζονται.



Eurovision 2025: Τα μεγάλα φαβορί του Β΄ημιτελικού

Η Αυστρία είναι ένα από τα μεγαλύτερα φαβορί και σύμφωνα με τις στοιχηματικές εταιρείες και τις λίστες του eurovisionworld.com κατατάσσεται εντός πεντάδας και είναι η αμέσως επόμενη -μετά τη Σουηδία- που διεκδικεί το τρόπαιο της Eurovision 2025. Το τραγούδι της χώρας στον διαγωνισμό «Wasted Love» από τον JJ έκανε πρεμιέρα στο YouTube κανάλι του διαγωνισμού και από την πρώτη στιγμή, οι eurofans το ξεχώρισαν, ως ένα από τα μεγάλα φαβορί του φετινού διαγωνισμού. Ο καλλιτέχνης περιγράφει το «Wasted Love» ως ένα τραγούδι που αποτυπώνει την εμπειρία του με την ανεκπλήρωτη αγάπη.



Υψηλά στα στοιχήματα έρχεται και η Ισραηλινή Yuval Rapahel με το «New Day Will Rise», που θα εμφανιστεί στο δεύτερο μισό του δεύτερου ημιτελικού στις 15 Μαΐου. Η Yuval είναι επιζήσασα της επίθεσης της Χαμάς στη συναυλία Nova στις 7 Οκτωβρίου 2024 και αναμένεται να τραγουδήσει σε αγγλικά, εβραϊκά και γαλλικά. Η συμμετοχή της αναμένεται να αποδοκιμαστεί από τους eurofans, κάτι το οποίο περιμένει η αποστολή του Ισραήλ.

Εντός πεντάδας είναι πολύ πιθανό να βρεθεί και η Γαλλία, που εκπροσωπείται φέτος από τη Louane. Η Γαλλίδα σταρ επιλέχθηκε εσωτερικά από τη γαλλική τηλεόραση γαλλικό φορέα, ενώ μόλις πριν λίγο κυκλοφόρησε η συμμετοχή της «maman”. Μάλιστα, τα αποκαλυπτήρια έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια του ημιχρόνου του “Τουρνουά Έξι Εθνών”, στο Stade de France στο Παρίσι.

Τέλος, ένα από τα μεγάλα φαβορί της Eurovision 2025 είναι η Erika Vikman που θα τραγουδήσει για λογαριασμό της Φινλανδίας. Το τραγούδι «Ich komme» είναι γραμμένο στα γερμανικά και ο τίτλος του σημαίνει «Έρχομαι».