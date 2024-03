Eurovision 2024: Σε ποια θέση θα εμφανιστεί η Ελλάδα στον β’ ημιτελικό

Σε ποια θέση θα εμφανιστεί η Ελλάδα στον β΄ ημιτελικό της Eurovision 2024 ανακοινώθηκε στον επίσημο λογαριασμό στο Instagram.

Στον β’ ημιτελικό της Eurovision 2024, στις 9 Μαΐου, η Ελλάδα με τη Μαρίνα Σάττι και το «Ζάρι» θα εμφανιστεί στην 3η θέση, δηλαδή στο πρώτο μισό του προγράμματος. Στις δύο προηγούμενες θέσεις οι τηλεθεατές του διαγωνισμού θα έχουν την ευκαιρία να δουν πρώτα το τραγούδι της Μάλτας και στη δεύτερη το τραγούδι της Αλβανίας.

Αναλυτικά, στον δεύτερο ημιτελικό της Eurovision 2024, η σειρά εμφάνισης των τραγουδιών:

1 🇲🇹 Malta / Sarah Bonnici - Loop

2 🇦🇱 Albania / BESA - TITAN

3 🇬🇷 Greece / Marina Satti - ZARI

4 🇨🇭 Switzerland / Nemo - The Code

5 🇨🇿 Czechia / Aiko - Pedestal

> 🇫🇷 France / Slimane - Mon amour

6 🇦🇹 Austria / Kaleen - We Will Rave

7 🇩🇰 Denmark / SABA - SAND

8 🇦🇲 Armenia / LADANIVA - Jako

9 🇱🇻 Latvia / Dons - Hollow

> 🇪🇸 Spain / Nebulossa - ZORRA

10 🇸🇲 San Marino / MEGARA - 11:11

11 🇬🇪 Georgia / Nutsa Buzaladze - Firefighter

12 🇧🇪 Belgium / Mustii - Before The Party’s Over

13 🇪🇪 Estonia / 5MIINUST x Puuluup - (nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi

> 🇮🇹 Italy / Angelina Mango - La Noia

14 🇮🇱 Israel / Eden Golan - Hurricane

15 🇳🇴 Norway / Gåte - Ulveham

16 🇳🇱 Netherlands / Joost Klein – Europapa

Εκτός διαγωνισμού, θα παρουσιαστούν τα τραγούδια της Γαλλίας, της Ισπανίας και της Ιταλίας, που ως μέλη των ιδρυτών της Eurovision, «κερδίζουν» κάθε χρόνο την απευθείας συμμετοχή τους στον τελικό.

Εδώ η σειρά εμφάνισης των τραγουδιών στον α' ημιτελικό: