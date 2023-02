Eurovision 2023: Νέα νίκη της Ουκρανίας «βλέπουν» οι στοιχηματικές -Στους τελευταίους η Ελλάδα

Νικηφόρο σερί της Ουκρανίας προβλέπουν τα στοιχήματα για την Eurovision 2023, περίπου τρεις μήνες πριν τον διαγωνισμό.

Μπορεί να μην έχουν ανακοινωθεί, ακόμη, όλα τα τραγούδια των χωρών, ωστόσο, τα στοιχήματα για τον μουσικό διαγωνισμό που θα πραγματοποιηθεί στο Λίβερπουλ έχουν ξεκινήσει.

Ποιος θα κερδίσει την Eurovision 2023;

Οι στοιχηματικές εταιρείες προβλέπουν νέα νίκη της Ουκρανίας, μετά την περυσινή πρωτιά των Kalush Orchestra με το τραγούδι «Stefania». Οι προβλέψεις «δείχνουν» τη Σουηδία στη δεύτερη θέση, παρόλο, που δεν έχει ανακοινώσει ακόμη το τραγούδι της, και τη Νορβηγία στην τρίτη.

Παράλληλα, τα στοιχήματα δείχνουν την Κύπρο με τον Άντριου Λάμπρου στην 20η θέση. Από την άλλη, η Ελλάδα με τον Βίκτωρα Βερνίκου πλασάρεται στην 34η θέση, μόλις τέσσερις θέσεις από το τέλος.

Ακόμα, βέβαια, οι φαν της Eurovision δεν έχουν ακούσει το τραγούδι της χώρας μας με τον τίτλο του What they Say. Ο 16χρονος εκπρόσωπος της Ελλάδας, πάντως, προετοιμάζεται πυρετωδώς για τη μεγάλη βραδιά στο Λίβερπουλ.

Σε πρόσφατες δηλώσεις του ανέφερε: «Θα κάνω ό,τι μπορώ για την Ελλάδα όπως κάνω μέχρι στιγμής, ελπίζω να φέρω τη νίκη».