Eurovision 2023: Μεγάλο φαβορί η Σουηδία στα στοιχήματα- Η θέση της Ελλάδας

Ανοίγουν οι διαφορές στα στοιχήματα στην τελική ευθεία πριν από τον διαγωνισμό της Eurovision, με τη Σουηδία να είναι το μεγαλύτερο φαβορί, ξεπερνώντας κατά πολύ την Φινλανδία.

Οι πέντε χώρες που παραμένουν στην κορυφή της σχετικής λίστα για το νικητή είναι οι ίδιες με την τελευταία εβδομάδα, με τη Σουηδία να διευρύνει το προβάδισμά της από την δεύτερη Φινλανδία, σύμφωνα με το ελληνικό fan club της Eurovision.

Οι πιθανότητες για μια δεύτερη νίκη της Loreen ξεπερνούν το 43%, που αποτελεί σημαντικό ποσοστό τρεις εβδομάδες πριν τον τελικό.

Αντίθετα, Φινλανδία και Ουκρανία βλέπουν τις αποδόσεις τους για νίκη να μεγαλώνουν και να απομακρύνονται από την κορυφή.

Ακόμη, η Νορβηγία προσπερνά την Ισπανία και επανέρχεται στην τέταρτη θέση, με την τελευταία να συμπληρώνει την πρώτη πεντάδα, νιώθοντας πλέον καυτή την ανάσα της Γαλλίας.

Η χώρα που έχει σημειώσει την μεγαλύτερη άνοδο σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα είναι η Γαλλία με τη La Zarra και το “Évidemment”.

Eurovision 2023: Οι θέσεις για Ελλάδα και Κύπρο

Η Ελλάδα αυτή την εβδομάδα παρουσιάζει μικρή πτώση στην θέση της στον πίνακα της τελικής κατάταξης και βρίσκεται πλέον στην 30η θέση.

Ο Andrew Lambrou και το “Break A Broken Heart” βρίσκονται στις παρυφές της πρώτης 20αδας των αποδόσεων με την κυπριακή αποστολή να είναι αισιόδοξη για τις επόμενες ημέρες.

Αξίζει να αναφερθεί, ότι Ελλάδα και Κύπρος βρίσκονται με χαρακτηριστική άνεση στην πρώτη δεκάδα και φαίνεται να τσεκάρουν ήδη το εισιτήριό τους για τον μεγάλο τελικό του Σαββάτου.

Υπενθυμίζεται, ότι την Ελλάδα θα εκπροσωπήσει ο 16χρονος Βίκτωρας Βερνίκος (ή Victor Vernicos) με το τραγούδι «What They Say».

Με πληροφορίες από ogae.gr