Eurovision 2023: H Σουηδία νικήτρια για 7η φορά

Εμφανίστηκε στη σκηνή της Eurovision 2023 και μάγεψε. Όλα ήταν υπέρ της από τα στοιχήματα μέχρι τα χειροκροτήματα του κοινού.

Και όλοι επιβεβαιώθηκαν: η Σουηδία και η Loreen με το «Tattoο» είναι η νικήτρια του διαγωνισμού της Eurovision 2023.

Η Σουηδία σάρωσε σε 12άρια και πήρε 583 συνολικά πόντους από τις κριτικές επιτροπές και κοινό.

Κάπως έτσι μαζί με τις ψήφους από το televotong αναδείχθηκε για 7η φορά νικήτρια του διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision και η Loreen έγινε η πρώτη γυναίκα που κερδίζει για τη χώρα της τον διαγωνισμό για δεύτερη φορά μετά το Euphoria του 2012.

Επίσης είναι ο δεύτερος άνθρωπος στην ιστορία της διοργάνωσης που κερδίζει δεύτερη φορά μετά τον mr. Eurovision Τζόνι Λόγκαν.

Η Φινλανδία ήρθε δεύτερη και απέσπασε 526 συνολικά πόντους, η Κύπρος πήρε 126 πόντους ενώ τελευταία βγήκε η Γερμανία με 18 συνολικά πόνους από κριτικές επιτροπές και κοινό.

Φωτ.: Getty Images

Σουηδία, η βασίλισσα της Εurovision

H Σουηδία έχει μακρά ιστορία σε νίκες στην Eurovision, και αυτό της δίνει τον απαραίτητο «αέρα» της νικήτριας.

Πριν τη σημερινή 7η νίκη της, η Σουηδία είχε συγκεντρώσει 5.888 πόντους σε 60 εμφανίσεις της σε τελικούς Eurovision και και μέχρι πριν από λίγο μετρούσε 6 νίκες και αναρίθμητα μουσικά hits.

Οι θρυλικοί Abba άνοιξαν τον δρόμο το 1974 με το Waterloo και ακολούθησαν οι Herrey's το 1984, Carola το 1991, Charlotte Nilsson to 1999, Loreen το 2012 και τελευταία νίκη το 2015 με τον Måns Zelmerlöw.

Η Σουηδία όμως έχει τερματίσει και τελευταία: το 1963 και το 1977. Από τότε ωστόσο, που ξεκίνησαν οι ημιτελικοί του διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision, το 2004, η Σουηδία μόνο μία φορά δεν κατάφερε να προκριθεί στον μεγάλο τελικό.

Το 2010, η Anna Bergendahl τερμάτισε 11η στον ημιτελικό και έχασε μια θέση στον μεγάλο τελικό με το τραγούδι της This Is My Life. Έκτοτε, η Σουηδία έχει βγει μόνο μία φορά εκτός των 5 κορυφαίων, το 2013, όταν ο διαγωνισμός φιλοξενήθηκε στο Μάλμε.