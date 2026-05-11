Το Euphoria μπήκε στο OnlyFans και οι πραγματικές δημιουργοί αντιδρούν

Το Euphoria πάντα ήθελε να δείχνει την εφηβεία σαν κόλαση με καλό φωτισμό. Στην τρίτη σεζόν του, όμως, η κόλαση περνά και από το OnlyFans, και οι άνθρωποι που δουλεύουν πραγματικά εκεί δεν φαίνεται να γελούν.

Η Cassie της Sydney Sweeney ξεκινά λογαριασμό στην πλατφόρμα για να πληρώσει τα λουλούδια του γάμου της με τον Nate, σε ένα storyline που η σειρά παρουσιάζει με την υπερβολή, την αμηχανία και το σκοτεινό χιούμορ που χαρακτηρίζουν τον Sam Levinson. Όμως πραγματικές δημιουργοί του OnlyFans που μίλησαν στο Variety λένε ότι η αναπαράσταση της σειράς δεν είναι απλώς υπερβολική. Είναι παραμορφωτική.

Η Sydney Leathers, δημιουργός στο OnlyFans από το 2017, λέει ότι πολλά από όσα κάνει η Cassie είναι «γελοία και καρτουνίστικα», επισημαίνοντας ότι ορισμένα είδη περιεχομένου που παρουσιάζει η σειρά δεν θα επιτρέπονταν καν στην πλατφόρμα. Το σημείο αυτό είναι κρίσιμο, γιατί η συζήτηση δεν αφορά μόνο το αν το Euphoria σοκάρει. Αφορά το αν δείχνει έναν πραγματικό χώρο εργασίας με ακρίβεια ή αν τον χρησιμοποιεί ως σκηνικό για ακόμη μία φαντασίωση παρακμής.

Η Maitland Ward, ηθοποιός και μία από τις πιο γνωστές δημιουργούς στο OnlyFans, μίλησε ακόμη πιο σκληρά. Κατά τη γνώμη της, η σειρά αναπαράγει το στερεότυπο ότι οι εργαζόμενες στο σεξ «θα κάνουν τα πάντα για χρήματα» και τροφοδοτεί ένα ήδη βαρύ κοινωνικό στίγμα: ότι η εργασία στο σεξ συνδέεται αυτόματα με εκμετάλλευση, κακοποίηση ή ηθική κατάρρευση.

Ο Sam Levinson έχει εξηγήσει ότι ήθελε να βρει στην ιστορία της Cassie ένα δεύτερο επίπεδο παραλόγου, ώστε η σειρά να μη μένει πλήρως μέσα στη φαντασίωσή της. Μίλησε επίσης για τον φωτισμό των σκηνών, για τα ring lights και για την αντίθεση ανάμεσα στην εικόνα που προσπαθεί να δείξει η Cassie και στην πιο σκοτεινή πραγματικότητα γύρω της. Για τις δημιουργούς που αντέδρασαν, όμως, αυτή η εξήγηση δεν αρκεί. Το πρόβλημα, λένε, είναι ότι η σειρά μοιάζει να αντιμετωπίζει το OnlyFans περισσότερο σαν αστείο εις βάρος τους παρά σαν πεδίο πραγματικής εργασίας.

Η Alix Lynx, επίσης δημιουργός στο OnlyFans και ηθοποιός ερωτικών ταινιών, αναγνώρισε ότι υπάρχει ένα κομμάτι της ιστορίας που αγγίζει την πραγματικότητα: η προσπάθεια της Cassie να αποκτήσει αναγνωρισιμότητα μέσα από social media, influencers και viral στιγμές. Όμως ακόμη και εκεί, η σειρά απλοποιεί υπερβολικά τον μηχανισμό. Δεν αρκεί, λέει, να είναι κάποια όμορφη ή προκλητική για να αρχίσει ξαφνικά να κερδίζει χρήματα. Χρειάζεται να χτίσει κοινό, να το κρατήσει και να δουλέψει με τρόπο πολύ πιο συστηματικό από όσο δείχνει η σειρά.

Εδώ βρίσκεται και το πραγματικό ενδιαφέρον της υπόθεσης. Το Euphoria δεν κατηγορείται απλώς ότι υπερβάλλει. Αυτό το έκανε πάντα. Κατηγορείται ότι, όταν μπαίνει στον κόσμο του sex work, επιστρέφει με ένα σχεδόν στιγματιστικό, ηθικολογικό βλέμμα: οι γυναίκες ως θέαμα, τα σώματα ως κρίση, η σεξουαλικότητα ως πτώση, η εργασία ως ταπείνωση. Και μετά όλο αυτό το τυλίγει σε neon, ring light και αισθητική κατάρρευσης.

Η σειρά του HBO έχει χτίσει τη φήμη της πάνω στην ακραία εικόνα και στο σώμα που γίνεται πεδίο μάχης. Όμως η αντίδραση των δημιουργών OnlyFans δείχνει ότι η πρόκληση δεν αρκεί από μόνη της. Όταν ένα περιθωριοποιημένο επάγγελμα εμφανίζεται ξανά στην οθόνη ως γελοίο, βρώμικο ή τραγικό, οι άνθρωποι που το ζουν πραγματικά έχουν λόγο να ρωτούν ποιος γράφει την εικόνα τους.

Και ίσως αυτή τη φορά το πιο ενδιαφέρον στο Euphoria δεν είναι αυτό που δείχνει. Είναι ποιοι σηκώθηκαν από την άλλη πλευρά της οθόνης και είπαν ότι δεν αναγνωρίζουν τον εαυτό τους σε αυτό.

Με στοιχεία από Variety, Screenrant