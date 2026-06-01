Euphoria: Το HBO επιβεβαίωσε ότι η σειρά ολοκληρώνεται με την 3η σεζόν

Έπειτα από επτά χρόνια προβολής, τρεις σεζόν και 26 επεισόδια, το «Euphoria» κλείνει και επίσημα τον κύκλο του.

Την ανακοίνωση έκανε ο δημιουργός, σεναριογράφος και σκηνοθέτης του Euphoria, Σαμ Λέβινσον, μιλώντας στο Popcast των New York Times, ενώ το HBO επιβεβαίωσε επισήμως την είδηση στο Variety.

Αυτό σημαίνει ότι το τελευταίο επεισόδιο της τρίτης σεζόν, με τίτλο «In God We Trust», δεν ήταν απλώς το φινάλε της σεζόν αλλά το οριστικό τέλος ολόκληρης της σειράς.

“Euphoria” is over



The finale of the third season of the series was released today, and as it turns out, there will be no continuation.



Sam Levinson said in a New York Times podcast that he is ending the show. HBO representatives later confirmed the information.



Euphoria: Τι έλεγε για τη σειρά η Ζεντάγια

Η εξέλιξη δεν προκαλεί ιδιαίτερη έκπληξη στους θαυμαστές του «Euphoria». Η πρωταγωνίστρια, Ζεντάγια, είχε αφήσει να εννοηθεί σε παλαιότερες συνεντεύξεις ότι η ιστορία πλησίαζε στο τέλος της, ενώ εδώ και καιρό υπήρχε η αίσθηση ότι το HBO δύσκολα θα προχωρούσε σε τέταρτο κύκλο.

Μεταξύ της δεύτερης και της τρίτης σεζόν μεσολάβησαν τέσσερα ολόκληρα χρόνια. Στο διάστημα αυτό, η Ζεντάγια, ο Τζέικομπ Ελόρντι, η Σίντνεϊ Σουίνι και αρκετά ακόμη μέλη του καστ εξελίχθηκαν σε διεθνείς σταρ του κινηματογράφου, με ολοένα και πιο απαιτητικά επαγγελματικά προγράμματα. Οι καθυστερήσεις στην παραγωγή της τρίτης σεζόν είχαν γίνει αντικείμενο εκτεταμένων δημοσιευμάτων ήδη από το 2024.

Σε συνέντευξή του στους New York Times πριν από την πρεμιέρα του τρίτου κύκλου, ο Λέβινσον είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο να μην υπάρξει συνέχεια.

«Γράφω κάθε σεζόν σαν να είναι η τελευταία», είχε δηλώσει τότε. Όταν ρωτήθηκε ευθέως για μια πιθανή τέταρτη σεζόν, απάντησε διστακτικά: «Δεν ξέρω. Αυτή τη στιγμή το μόνο που θέλω είναι να περάσω χρόνο με τη γυναίκα και τα παιδιά μου, να διαβάσω λίγο Έλμορ Λέοναρντ και να ξαναδώ το “Mrs. Miniver”.»

Euphoria: Η πλοκή της σειράς

Το «Euphoria» έκανε πρεμιέρα το 2019 και γρήγορα εξελίχθηκε σε μία από τις πιο πολυσυζητημένες σειρές της δεκαετίας.

Η σειρά ακολουθούσε μια ομάδα μαθητών λυκείου που προσπαθούσαν να διαχειριστούν ζητήματα όπως τα ναρκωτικά, η σεξουαλικότητα, η ταυτότητα, το τραύμα, τα κοινωνικά δίκτυα, ο έρωτας και η φιλία.

Στην τρίτη και τελευταία σεζόν, η ιστορία μεταφέρθηκε αρκετά χρόνια αργότερα, με τους χαρακτήρες να έρχονται αντιμέτωποι με πιο υπαρξιακά ερωτήματα γύρω από την πίστη, τη λύτρωση και το κακό.

Η σειρά σημάδεψε την ποπ κουλτούρα της τελευταίας επταετίας, επηρεάζοντας τη μόδα, το μακιγιάζ, τη μουσική και τον τρόπο με τον οποίο η τηλεόραση προσεγγίζει ζητήματα ψυχικής υγείας και εφηβικής ζωής.

Με πληροφορίες από Variety