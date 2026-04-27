Το Euphoria έκανε τον γάμο του Nate και της Cassie έναν αιματηρό εφιάλτη

*Προσοχή: Ακολουθούν spoilers για το τρίτο επεισόδιο της 3ης σεζόν του Euphoria.

Το Euphoria δεν θα άφηνε ποτέ έναν γάμο να μείνει απλώς γάμος.

Στο τρίτο επεισόδιο της νέας σεζόν, με τίτλο “The Ballad of Paladin”, ο Nate Jacobs του Τζέικομπ Ελόρντι και η Cassie Howard της Σίντνεϊ Σουίνι παντρεύονται σε μια τελετή φτιαγμένη για να μοιάζει με το απόλυτο όνειρο της Cassie: υπερβολικά λουλούδια, υπερβολικό στιλ, υπερβολικό χρήμα, υπερβολική ανάγκη να αποδειχθεί ότι αυτή η ζωή είναι επιτέλους αληθινή.

Φυσικά, τίποτα στο Euphoria δεν είναι τόσο αθώο.

Η πολυτελής ημέρα του γάμου καταλήγει σε μία από τις πιο βίαιες σκηνές της σειράς, όταν ο Nate δέχεται επίθεση μέσα στο σπίτι του, τη νύχτα του γάμου του. Ο Naz, ο σκοτεινός επιχειρηματίας που υποδύεται ο Jack Topalian, εμφανίζεται για να πάρει τα χρήματα που του χρωστά ο Nate. Και όταν δεν τα παίρνει, η γαμήλια φαντασίωση μετατρέπεται σε σωματικό τρόμο.

Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε ο Topalian στο Page Six, η σκηνή γυρίστηκε με ομοίωμα δαχτύλου, ενώ ο ίδιος έπρεπε να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός με το εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε στο γύρισμα, επειδή οι άκρες του ήταν πραγματικά αιχμηρές. Όπως είπε, κάποια στιγμή το εργαλείο βρέθηκε γύρω από το δάχτυλο του Ελόρντι και έπρεπε να προσέξει πολύ ώστε να μη γίνει ατύχημα.

Η σκηνή γυρίστηκε σε διάστημα αρκετών ημερών. Ο Nate χτυπιέται, σέρνεται, πετιέται πάνω σε σκάλες και τοίχους, ενώ η Cassie βρίσκεται σε πλήρη κατάρρευση, βλέποντας τον γάμο της να γίνεται κυριολεκτικά σκηνή εγκλήματος. Ο Topalian είπε ότι ο Ελόρντι έκανε μεγάλο μέρος των σωματικά απαιτητικών σκηνών μόνος του και τον περιέγραψε ως απόλυτα προετοιμασμένο, αλλά χαλαρό και με χιούμορ μόλις σταματούσε το γύρισμα.

Η βία δεν εμφανίζεται τυχαία. Η 3η σεζόν έχει ήδη δείξει ότι η νέα ζωή του Nate είναι χτισμένη πάνω σε οικονομικά ψέματα. Έχει αναλάβει την οικοδομική επιχείρηση του πατέρα του και προσπαθεί να στήσει ένα μεγάλο επιχειρηματικό σχέδιο, όμως βρίσκεται χωμένος σε χρέη και έχει ξοδέψει χρήματα που δεν του ανήκουν. Ο γάμος με την Cassie, αντί να επισφραγίσει μια νέα αρχή, γίνεται η πιο λαμπερή απόδειξη της κατάρρευσης.

Η Cassie, από την πλευρά της, ζει το δικό της φρικτό παραμύθι. Όλα όσα ήθελε να πιστέψει για τον Nate, τον γάμο, το σπίτι, τα χρήματα και τη νέα της ζωή διαλύονται μέσα σε λίγα λεπτά. Η εικόνα της νύφης που επιστρέφει στο σπίτι της για την πρώτη νύχτα του γάμου και καταλήγει να ουρλιάζει μέσα στο αίμα είναι ακριβώς το είδος του ποπ εφιάλτη που το Euphoria ξέρει να πουλά καλύτερα από κάθε άλλη σειρά.

Το επεισόδιο είχε και άλλη ακραία σκηνή βίας, με τον νέο χαρακτήρα Alamo, τον οποίο υποδύεται ο Adewale Akinnuoye-Agbaje, να σκοτώνει ένα γουρούνι, σε μια εικόνα που επιβεβαιώνει ότι η 3η σεζόν σπρώχνει τη σειρά σε πιο ωμό και σωματικά ενοχλητικό έδαφος.

Την ίδια στιγμή, το επεισόδιο λειτούργησε και ως μεγάλη πασαρέλα καταστροφής. Η Vogue και το Daily Beast στάθηκαν ιδιαίτερα στα ρούχα του γάμου, από το νυφικό της Cassie μέχρι τις σχεδόν εκδικητικές εμφανίσεις της Maddy και της Jules, δείχνοντας για άλλη μια φορά ότι στο Euphoria το styling δεν είναι διακόσμηση. Είναι χαρακτήρας, όπλο, ψέμα και κραυγή μαζί.

Το HBO δεν έχει αποκαλύψει ακόμη πώς θα συνεχιστεί η ιστορία του Nate μετά το αιματηρό cliffhanger. Το μόνο βέβαιο είναι ότι ο γάμος της Cassie και του Nate, που παρουσιαζόταν ως ένα από τα μεγάλα γεγονότα της σεζόν, δεν ήταν τελικά το ευτυχισμένο τέλος μιας τοξικής σχέσης. Ήταν η αρχή της πραγματικής τιμωρίας της.