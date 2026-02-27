Έρικ Ντέιν: Το αφιέρωμα του Grey’s Anatomy στον «Δρ. Σλόαν»

Με ένα συγκινητικό αφιέρωμα στον Έρικ Ντέιν ολοκληρώθηκε το επεισόδιο του «Grey's Anatomy» που προβλήθηκε την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου.

Ο επίσημος λογαριασμός της σειράς του ABC στο Instagram ανάρτησε το 60 δευτερολέπτων βίντεο που έκλεισε το επεισόδιο, συγκεντρώνοντας μερικές από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές του Dr. Mark «McSteamy» Sloan - ρόλου που καθιέρωσε τον Ντέιν στο τηλεοπτικό κοινό.

Το montage ξεκινά με την πρώτη του εμφάνιση στη σειρά και περνά από χαρακτηριστικές ατάκες και σκηνές του χαρακτήρα, ενώ επενδύεται μουσικά με το cover του «Chasing Cars» των Snow Patrol.

Η ανάρτηση συνοδευόταν από τη λιτή φράση: «Στη μνήμη του Eric Dane».

Το αφιέρωμα ολοκληρώνεται με ένα ασπρόμαυρο πορτρέτο του ηθοποιού, ο οποίος έφυγε από τη ζωή ακριβώς 20 χρόνια μετά την πρώτη του εμφάνιση στο Grey’s Anatomy - μια σύμπτωση που φόρτισε ακόμη περισσότερο τη στιγμή για τους θαυμαστές της σειράς.

Έρικ Ντέιν: Ο θάνατος του μετά τη μάχη με την ALS

Ο Έρικ Ντέιν πέθανε σε ηλικία 53 ετών, 10 μήνες αφότου δημοσιοποίησε τη διάγνωσή του με ALS.

Ο Ντέιν πέθανε την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου, επιβεβαίωσε η οικογένεια του ηθοποιού στο People. «Με βαριά καρδιά, ανακοινώνουμε ότι ο Έρικ Ντέιν απεβίωσε το απόγευμα της Πέμπτης μετά από μια θαρραλέα μάχη με την ALS», αναφέρει μια δήλωση της οικογένειας του Ντέιν. «Πέρασε τις τελευταίες του μέρες περιτριγυρισμένος από αγαπημένους φίλους, την αφοσιωμένη σύζυγό του και τις δύο όμορφες κόρες του, Μπίλι και Τζόρτζια, που ήταν το κέντρο του κόσμου του».

«Καθ' όλη τη διάρκεια του ταξιδιού του με την ALS, ο Έρικ έγινε ένας ένθερμος υποστηρικτής της ευαισθητοποίησης και της έρευνας, αποφασισμένος να κάνει τη διαφορά για άλλους που δίνουν την ίδια μάχη. Θα μας λείψει βαθιά και θα τον θυμόμαστε πάντα με αγάπη. Ο Έρικ λάτρευε τους θαυμαστές του και είναι για πάντα ευγνώμων για την αγάπη και την υποστήριξη που έλαβε. Η οικογένεια ζήτησε να διατηρηθεί η ιδιωτικότητά του καθώς βιώνει αυτή τη δυσάρεστη περίοδο».