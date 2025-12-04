Eurovision: Αποχωρούν Ισπανία, Ολλανδία, Ιρλανδία και Σλοβενία. Το Ισραήλ θα διαγωνιστεί κανονικά.

Ισπανία, Ιρλανδία, Ολλανδία και Σλοβενία αποσύρονται από την Eurovision 2026, μετά την είδηση ότι το Ισραήλ παραμένει στον διαγωνισμό.

Την αρχή έκανε ο ισπανικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας RTVE, αντιδρώντας άμεσα στην είδηση ότι το Ισραήλ θα συμμετέχει κανονικά, ανακοινώνοντας, ότι η Ισπανία δεν θα συμμετάσχει στην Eurovision 2026, μετά την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης (EBU).

Η RTVE είχε δηλώσει νωρίτερα ότι θα αποσυρθεί από τον διαγωνισμό του 2026 εάν συμμετάσχει το Ισραήλ. Η θέση αυτή επιβεβαιώθηκε μετά την ψηφοφορία της EBU και τώρα γίνεται επίσημη.

Ως αποτέλεσμα, η RTVE δεν θα μεταδώσει καμία από τις εκπομπές της Eurovision 2026, ούτε τους ημιτελικούς ούτε τον τελικό.

Η RTVE εξήγησε ότι, ενώ αναγνωρίζει τους νέους κανόνες που υιοθέτησε η EBU για να διασφαλίσει την ουδετερότητα και να περιορίσει τη συντονισμένη ψηφοφορία και προώθηση, εξακολουθεί να θεωρεί τις αλλαγές ανεπαρκείς, δεδομένων των ανησυχιών της για δικαιοσύνη, λαμβάνοντας υπόψη, το πολιτικό πλαίσιο που συνδέεται με τη συμμετοχή του Ισραήλ.

Eurovision 2026: Η ανακοίνωση της Ολλανδίας

Και ο ολλανδικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας AVROTROS δηλώνει ότι δεν θα συμμετάσχει στην Eurovision 2026, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι η συμμετοχή είναι ασυμβίβαστη με τις αξίες του. Παρά τα νέα μέτρα της EBU, οι ανησυχίες για πολιτική παρέμβαση, ελευθερία του Τύπου και την ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα παραμένουν. Στην ανακοίνωσή της, η AVROTROS εξηγεί, ότι «αποφάσισε να μην συμμετάσχει στον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision το 2026.

Η απόφαση αυτή είναι αποτέλεσμα μιας διαδικασίας κατά την οποία συγκεντρώθηκαν πληροφορίες από ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερόμενων μερών: από τον πρέσβη του Ισραήλ έως την Διεθνή Αμνηστία, από την EBU έως διάφορους ευρωπαϊκούς δημόσιους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς, και εσωτερικά από το δικό μας Συμβούλιο Συνεργασίας, το Εργατικό Συμβούλιο και το Εποπτικό Συμβούλιο, καθώς και από τις χιλιάδες οπαδούς της Eurovision που επικοινώνησαν μαζί μας. Λαμβάνοντας όλα τα στοιχεία υπόψη, η AVROTROS κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η συμμετοχή υπό τις τρέχουσες συνθήκες είναι ασυμβίβαστη με τις δημόσιες αξίες που είναι θεμελιώδεις για εμάς. Η απόφαση ελήφθη σε στενή συνεργασία με την NPO, η οποία σέβεται και υποστηρίζει αυτή την άποψη».

Συνέχεια στις αποχωρήσεις έδωσε ο ιρλανδικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας RTÉ ανακοίνωσε ότι επίσης δεν θα συμμετάσχει ούτε θα μεταδώσει την Eurovision 2026, μετά την επιβεβαίωση της συμμετοχής του Ισραήλ.

Ο RTÉ δηλώνει τώρα ότι, «υπό τις τρέχουσες συνθήκες -συμπεριλαμβανομένης της ανθρωπιστικής κατάστασης στη Γάζα και των ανησυχιών για την ελευθερία του Τύπου- η συμμετοχή ή η μετάδοση της Eurovision 2026 θα ήταν απαράδεκτη.

Με την αποχώρηση της RTÉ, η Ιρλανδία δεν θα συμμετάσχει στον διαγωνισμό του επόμενου έτους. Η απόφαση αυτή προστίθεται στον αυξανόμενο αριθμό ραδιοτηλεοπτικών φορέων που αποσύρονται σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη συμμετοχή του Ισραήλ, ακολουθώντας παρόμοιες κινήσεις άλλων χωρών.

Η δήλωση της RTÉ αντικατοπτρίζει τις βαθιές ανησυχίες σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης και τις ηθικές επιπτώσεις της συμμετοχής, ενώ το Ισραήλ παραμένει στον διαγωνισμό. Ο ραδιοτηλεοπτικός φορέας τονίζει ότι η αποχώρηση της Ιρλανδίας είναι αποτέλεσμα μιας «προσεκτικής και μελετημένης» διαδικασίας, σύμφωνης με τις αξίες της RTÉ».

Eurovision 2026: Η ανακοίνωση της Σλοβενίας

Τέλος, η RTVSLO δήλωσε ότι η συμμετοχή της Σλοβενίας στην Eurovision 2026 «δεν είναι πλέον δυνατή υπό τις τρέχουσες συνθήκες». Ο ραδιοτηλεοπτικός φορέας τόνισε ότι «η κατάσταση γύρω από τη συμμετοχή του Ισραήλ, σε συνδυασμό με το ευρύτερο πλαίσιο και τα γεγονότα που συνδέονται με τις πρόσφατες εκδόσεις της Eurovision, είναι ασυμβίβαστη με τις αξίες που πρεσβεύει».

Ο ραδιοτηλεοπτικός φορέας πρόσθεσε ότι «οι ανησυχίες που εκφράστηκαν από διάφορους ευρωπαϊκούς ραδιοτηλεοπτικούς φορείς στη Γενική Συνέλευση έδειξαν ότι τα ζητήματα σχετικά με την ουδετερότητα, την ανεξαρτησία και τον μη πολιτικό χαρακτήρα του διαγωνισμού παραμένουν άλυτα». Αυτά τα ζητήματα, σύμφωνα με την RTVSLO, συνέβαλαν στο συμπέρασμα ότι η συμμετοχή το 2026 δεν θα ήταν συμβατή με τις ευθύνες της ως δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα.

Με πληροφορίες από Eurovisionworld