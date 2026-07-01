Ένταση on air μεταξύ Σγουρού και Ζαχαρού: «Ελπίζω να βλέπει» o ιδιοκτήτης του καναλιού

On air ένταση σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης, 30 Ιουνίου, κατά τη διάρκεια της εκπομπής «ΕΔΩ*» του One Channel ανάμεσα στον πολιτευτή του ΠΑΣΟΚ, Γιάννη Σγουρό, και τον δημοσιογράφο, Σταμάτη Ζαχαρό.

Το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, ήταν καλεσμένος του δημοσιογράφου στην εκπομπή, ωστόσο η συζήτηση δεν εξελίχθηκε ομαλά και αποχώρησε λέγοντας μεταξύ άλλων, ότι «ελπίζω να βλέπει την εκπομπή» ο ιδιοκτήτης του καναλιού.

«Ο πολιτευτής του ΠΑΣΟΚ, Σγουρός είπε -με νόημα- ότι ελπίζει ''ο Παναγιωτάκης να βλέπει την εκπομπή''. Η πολιτική του ''ξέρεις ποιος είμ' εγώ ρε''. Ελπίζω και γω στο ΠΑΣΟΚ να βλέπουν την εκπομπή και να πάρουν θέση για το στέλεχός τους που απειλεί δημοσιογράφους» έγραψε ο δημοσιογράφος Σταμάτης Ζαχαρός μετά το περιστατικό.

Ο διάλογος του στελέχους του ΠΑΣΟΚ, Γιάννη Σγουρού, και του δημοσιογράφου Σταμάτη Ζαχαρού:

Γιάννης Σγουρός: Να είστε καλά. Ευχαριστώ

Σταμάτης Ζαχαρός: Γιατί ήρθατε εδώ αφού δεν θέλετε μιλήσετε;

Γιάννης Σγουρός: Γεια σας και να απευθυνθείτε στη διεύθυνσή σας. Παπατζήδες εγώ δεν ακούω.

Σταμάτης Ζαχαρός: Δεν έχω λόγια να πω. Ο άνθρωπος ήρθε εδώ για να τσακωθεί. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.

Γιάννης Σγουρός: Εσύ είσαι προκλητικός, είσαι προκλητικός και δεν τιμάς το λειτούργημα της δημοσιογραφίας.

Σταμάτης Ζαχαρός: Κύριε Ζγουρέ, δε σας επιτρέπω.

Γιάννης Σγουρός: Πρέπει να σέβεσαι τους τηλεθεατές.

Σταμάτης Ζαχαρός: Δε σας επιτρέπω.

Γιάννης Σγουρός: Και ο κύριος Παναγιωτάκης ελπίζω την ακούει την εκπομπή.

Σταμάτης Ζαχαρός: Με απειλείτε;

Γιάννης Σγουρός: Καθόλου.

Ποιος είναι ο Γιάννης Σγουρός

Ο Γιάννης Σγουρός είναι πολιτικός, πρώην τραπεζικό στέλεχος, αθλητικός παράγοντας και πρώην αθλητής και προπονητής καλαθοσφαίρισης. Έχει διατελέσει Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού, Νομάρχης Αθηνών και ο πρώτος αιρετός Περιφερειάρχης Αττικής.

Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Το 1970, μετά τον θάνατο του πατέρα του, εγκαταστάθηκε στην Αθήνα, όπου ξεκίνησε να εργάζεται στον τραπεζικό κλάδο. Προσλήφθηκε αρχικά στην τότε Τράπεζα Πίστεως ως κλητήρας, και μέσω της επαγγελματικής του εξέλιξης ανήλθε επί σειρά ετών σε ανώτερες διευθυντικές θέσεις του ομίλου.

Η ενασχόλησή του με τον αθλητισμό ξεκίνησε το 1964 από τα τμήματα υποδομής του Έσπερου Θεσσαλονίκης. Μετά τη μετακομίση του στην πρωτεύουσα, αγωνίστηκε ως καλαθοσφαιριστής στον Μίλωνα Νέας Σμύρνης από το 1971 έως το 1980, λαμβάνοντας μέρος στο πρωτάθλημα της Α2 Εθνικής κατηγορίας. Παράλληλα, από το 1972 έως το 1981 ανέλαβε την τεχνική ηγεσία των παιδικών και εφηβικών τμημάτων του συλλόγου, ενώ αργότερα διετέλεσε και προπονητής της ανδρικής ομάδας. Το 1982 εξελέγη πρόεδρος του Μίλωνα, θέση στην οποία παρέμεινε επί δεκατέσσερα έτη, έως το 1996.

Από το 1984 έως το 1996 διετέλεσε πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Άρσης Βαρών (ΕΟΑΒ), συνδέοντας το όνομά του με τη «χρυσή εποχή» του αθλήματος στην Ελλάδα. Η διοικητική του δραστηριότητα επεκτάθηκε και σε διεθνές επίπεδο, καθώς το 1987 εξελέγη Α΄ Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Άρσης Βαρών (EWF) και το 1988 ανέλαβε την αντίστοιχη θέση στη Διεθνή Ομοσπονδία Άρσης Βαρών (IWF).

Στις 23 Οκτωβρίου 1996, ο Γιάννης Σγουρός αποχώρησε από την ενεργό προπονητική δράση προκειμένου να αναλάβει καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού στο Υπουργείο Πολιτισμού, θέση στην οποία παρέμεινε έως το 2001. Κατά τη διάρκεια της θητείας του, και παράλληλα με τις υποχρεώσεις του στις διεθνείς ομοσπονδίες της άρσης βαρών, συμμετείχε ενεργά στην Επιτροπή Διεκδίκησης των Ολυμπιακών Αγώνων «Αθήνα 2004» (1996-1997). Διετέλεσε μέλος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής (από το 1996) και μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων (ΟΕΟΑ) από το 1998 έως το 2001.

Το 2002 εξελέγη Νομάρχης Αθηνών, κερδίζοντας και τις επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές του 2006. Διατήρησε το αξίωμα αυτό μέχρι το 2010, όταν ο θεσμός των νομαρχιών καταργήθηκε με τη διοικητική μεταρρύθμιση του Προγράμματος «Καλλικράτης». Παράλληλα, το 2009 ανακηρύχθηκε ισόβιος Επίτιμος Γενικός Γραμματέας της Διεθνούς Ομοσπονδίας Άρσης Βαρών (IWF).

Στις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2010 έθεσε υποψηφιότητα για τη θέση του Περιφερειάρχη Αττικής με τη στήριξη του Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήματος (ΠΑΣΟΚ). Εξελέγη στον δεύτερο γύρο, αποτελώντας τον πρώτο αιρετό Περιφερειάρχη στην ιστορία της Αττικής. Παρέμεινε επικεφαλής της Περιφέρειας έως το 2014, ενώ συνέχισε την αυτοδιοικητική του παρουσία ως επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής μέχρι και το 2023.

Τον Ιούνιο του 2026 ανακοινώθηκε επίσημα από τη Χαριλάου Τρικούπη ότι ο Γιάννης Σγουρός θα μεταβεί στην κεντρική πολιτική σκηνή, συμμετέχοντας ως υποψήφιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής στην εκλογική περιφέρεια της Α' Αθηνών για τις επόμενες εθνικές εκλογές.