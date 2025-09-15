Emmy: Θύελλα χειροκροτημάτων στα Emmy για τον Στίβεν Κόλμπερτ μετά την ακύρωση του «Late Show» από το CBS

Ο Stephen Colbert ανέβηκε στη σκηνή των βραβείων Emmy για να απονείμει και γνώρισε παρατεταμένο standing ovation, λίγους μήνες μετά τη ματαίωση του «The Late Show» από το CBS. Το κοινό σηκώθηκε όρθιο και φώναζε ρυθμικά «Stephen!», πριν εκείνος παρουσιάσει το βραβείο Α΄ Ανδρικού Ρόλου σε Κωμική Σειρά. «Όσο έχω την προσοχή σας… προσλαμβάνει κανείς;» αστειεύτηκε, βγάζοντας ένα βιογραφικό με «vintage» headshot, το οποίο παρέδωσε στον Harrison Ford «μήπως το δώσει στον Steven Spielberg».

Λίγο αργότερα, όταν το «The Late Show With Stephen Colbert» ανακηρύχθηκε Καλύτερη Εκπομπή Συζήτησης, ο Colbert επέστρεψε στη σκηνή για έναν ενθουσιώδη λόγο. Ευχαρίστησε το CBS «για το προνόμιο να είμαστε μέρος της late-night παράδοσης, που ελπίζω να συνεχιστεί και μετά από εμάς», υπενθυμίζοντας ότι θα παρουσιάσει το τελευταίο επεισόδιο τον Μάιο του 2026.

«Τον Σεπτέμβριο του 2015, ο Spike Jonze ήρθε στο γραφείο μου και με ρώτησε: “Τι θέλεις να είναι αυτό το σόου;” Είπα: “Δεν ξέρω πώς γίνεται, αλλά θα ήθελα ένα late-night σόου για την αγάπη”», είπε ο Colbert. «Δεν ξέρω αν το κατάλαβα ποτέ πλήρως, αλλά σε κάποιο σημείο —μπορείτε να μαντέψετε ποιο— ένιωσα ότι κάπως κάναμε ένα σόου για την απώλεια. Κι αυτό σχετίζεται με την αγάπη, γιατί πολλές φορές καταλαβαίνεις πόσο αγαπάς κάτι όταν νιώθεις πως μπορεί να το χάσεις».

Κλείνοντας, σημείωσε: «Δέκα χρόνια μετά, τον Σεπτέμβριο του 2025, δεν έχω αγαπήσει ποτέ τη χώρα μου πιο απεγνωσμένα. God bless America. Μείνετε δυνατοί, θαρραλέοι — και αν το ασανσέρ προσπαθήσει να σας ρίξει κάτω, τρελαθείτε και πατήστε έναν πιο ψηλό όροφο!», υψώνοντας τη γροθιά και αφήνοντας ένα δυνατό «Woo!».

Τα βραβεία και το τέλος μιας εποχής

Το «The Late Show» είχε κερδίσει την προηγούμενη εβδομάδα και Creative Arts Emmy για σκηνοθεσία σε variety series. Πρόκειται για τα πρώτα Emmy του προγράμματος μετά την ανακοίνωση ακύρωσής του. Το μακρόβιο franchise ξεκίνησε το 1993 με τον David Letterman και πέρασε στον Colbert το 2015· αναμένεται να ολοκληρωθεί οριστικά το 2026.

Η απόφαση του CBS προκάλεσε συζητήσεις, καθώς ανακοινώθηκε λίγο μετά τον διακανονισμό της μητρικής Paramount με την κυβέρνηση Τραμπ και στη συνέχεια τη συγχώνευση με τη Skydance Media. Ο Colbert και ο Ντόναλντ Τραμπ υπήρξαν συχνά αντίπαλοι στον δημόσιο λόγο (παρά την εμφάνιση του τότε υποψηφίου το 2015 στο σόου). Ο Πρόεδρος χαιρέτισε την ακύρωση με ανάρτηση στο Truth Social, γράφοντας μεταξύ άλλων: «Μου αρέσει αφάνταστα που ο Colbert απολύθηκε. Το ταλέντο του ήταν μικρότερο κι από τα νούμερά του», ενώ αρνήθηκε ότι είχε οποιαδήποτε εμπλοκή.

Ο Stephen Colbert έχει στο ενεργητικό του 44 υποψηφιότητες και 10 Primetime Emmy (για «The Daily Show» και «The Colbert Report»), καθώς και 2 Grammy, 5 Peabody, 7 βραβεία Producers Guild και 4 Writers Guild. Μετά τη σαρωτική υποδοχή στα Emmy, το ενδιαφέρον στρέφεται στο πώς και πού θα γράψει το επόμενο κεφάλαιο της late-night καριέρας του.