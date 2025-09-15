Emmy 2025: Οι εμφανίσεις που ξεχώρισαν στο κόκκινο χαλί - Με καφίγια ο Javier Bardem

Απονεμήθηκαν τα Emmy 2025, τιμώντας «τους καλύτερους στην αμερικανική τηλεόραση από την 1η Ιουνίου 2024 έως τις 31 Μαΐου 2025», όπως επέλεξε η Ακαδημία Τηλεοπτικών Τεχνών και Επιστημών.

Μεγάλος νικητής των φετινών βραβείων Emmy αναδείχθηκε το δραματικό τηλεοπτικό φαινόμενο του Netflix, «Adolescence», το οποίο απέσπασε συνολικά έξι βραβεία και επιβεβαίωσε τη φήμη του ως μία από τις πιο επιτυχημένες παραγωγές της πλατφόρμας. Η σειρά τιμήθηκε με τα βραβεία καλύτερης μίνι σειράς, σκηνοθεσίας, σεναρίου, καθώς και τρεις ερμηνευτικές διακρίσεις, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της και την αποδοχή από το κοινό και την Ακαδημία.

Ωστόσο, τις εντυπώσεις έκλεψαν και οι εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί, όπως εκείνες των Sydney Sweeney, Pedro Pascal, Jenna Ortega, Jake Gyllenhaal και Cate Blanchett.

Βίντεο από το κόκκινο χαλί:

Επίσης, δεν έλειψαν τα πολιτικά μηνύματα από το κόκκινο χαλί. Ο Javier Bardem εμφανίστηκε με καφίγια (keffiyeh) και δήλωσε: «Ελευθερώστε την Παλαιστίνη! Δεν μπορώ να συνεργαστώ με καμία κινηματογραφική ή τηλεοπτική εταιρεία που δικαιολογεί ή υποστηρίζει τη γενοκτονία. Εδώ είμαι σήμερα, καταγγέλλοντας τη γενοκτονία στη Γάζα».

Eπίσης, η Megan Stalter εμφανίστηκε με τσάντα που έγραφε «κατάπαυση πυρός».

Jenna Ortega:

Pedro Pascal:

Hunter Schafer:

Charlie Hunnam και Morgana McNelis:

Carrie Coon:

Sydney Sweeney:

RuPaul's Drag Race:

Owen Cooper και Erin Doherty:

Demi Lovato:

Scarlett Johansson και Colin Jost:

Javier Bardem:

Lisa:

Lauren Graham και Alexis Bledel:

Gwendoline Christie:

Taika Waititi και Rita Ora / EPA

Cate Blanchett/ EPA

Selena Gomez και Benny Blanco/ EPA

Sara Foster/ EPA

Jimmy Kimmel και Molly McNearney/ EPA

Tim Cook/ EPA

Ben Stiller/ EPA

Sarah Paulson/ EPA

Catherine Zeta-Jones/ EPA

Megan Stalter/ EPA

Ice-T/ EPA