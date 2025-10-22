«Emily in Paris»: Κυκλοφόρησε το teaser της 5ης σεζόν

Το Netflix κυκλοφόρησε ένα teaser trailer και νέες φωτογραφίες για τη 5η σεζόν της σειράς «Emily in Paris», ή όπως αναγράφεται στο τέλος του clip, Emily in Paris Rome.

«Ξεκινάμε με μια όμορφη γυναίκα», ακούγεται η φωνή του Marcello (Eugenio Franceschini) καθώς η Emily (Lily Collins) επανενώνεται με τον νέο της Ιταλό αγαπημένο.

«Την συνοδεύει ένας άντρας. Είναι σαφές ότι γνωρίζονται, αδυνατούν να κρατήσουν τα χέρια τους μακριά ο ένας από τον άλλον, καταλήγοντας σε ένα φιλί.»

Στιγμιότυπα της αφεντικίνας της Emily, Sylvie Grateau (Philippine Leroy-Beaulieu), και της καλύτερής της φίλης, Mindy Chen (Ashley Park), εμφανίζονται σε ένα montage από πάρτι, χορογραφίες και την Emily να εξερευνά το νέο της σπίτι. «Η Ρώμη σου πάει πολύ», λέει η Mindy στην Emily, η οποία απαντά: «Σωστά;»

Απουσιάζουν από το teaser οι Lucas Bravo ως σεφ Gabriel και Lucien Laviscount ως Alfie, οι οποίοι αναμένεται να επιστρέψουν. Άλλοι συνεργάτες της Emily, ο Luc (Bruno Gouery) και ο Julien (Samuel Arnold), εμφανίζονται στο τέλος του clip ρωτώντας: «Αν όλοι βρίσκονται στη Ρώμη, ποιος είναι στο Παρίσι;».

Το teaser της 5ης σεζόν:

«Τώρα, ως επικεφαλής της Agence Grateau Rome, η Emily αντιμετωπίζει επαγγελματικές και ρομαντικές προκλήσεις καθώς προσαρμόζεται στη ζωή σε μια νέα πόλη. Αλλά μόλις όλα φαίνονται να μπαίνουν στη θέση τους, μια επαγγελματική ιδέα στραβώνει και οι συνέπειες οδηγούν σε καρδιοχτύπι και setbacks στην καριέρα της», αναφέρει η περίληψη της 5ης σεζόν.

«Αναζητώντας σταθερότητα, η Emily ακολουθεί τον γαλλικό τρόπο ζωής της, μέχρι που ένα μεγάλο μυστικό απειλεί μία από τις πιο στενές της σχέσεις. Αντιμετωπίζοντας τις συγκρούσεις με ειλικρίνεια, η Emily αναδύεται με βαθύτερους δεσμούς, ανανεωμένη και έτοιμη να αγκαλιάσει νέες δυνατότητες.»

Το καστ της 5ης σεζόν περιλαμβάνει επίσης τους: William Abadie (Antoine Lambert), Eugenio Franceschini (Marcello), Thalia Besson (Genevieve), Paul Forman (Nico) και Arnaud Binard (Laurent G). Οι νέες προσθήκες αυτής της σεζόν είναι οι Minnie Driver (Princess Jane), Bryan Greenberg (Jake) και Michèle Laroque (Yvette).

Ο νέος κύκλος της σειράς θα κάνει πρεμιέρα στην πλατφόρμα στις 18 Δεκεμβρίου.

Πλάνα από την 5η σεζόν:

Φωτογραφία: Giulia Parmigiani/Netflix

Με πληροφορίες από Deadline